Saiba como economizar energia elétrica nos dias de calor intenso

O ditado que diz: Um sol para cada acreano, tem feito cada vez mais sentido. E preparem-se. Porque essa semana vai ser quente. É o que diz a meteorologista Ana Paula Paes.

“As temperaturas estarão acima da média climatológica para o período, e o calor deve ser intenso, com temperaturas de cerca de 3°C a 5°C acima da média. Em Rio Branco as máximas são previstas em torno de 33°C a 35°C. Entre quarta (19) e sexta-feira (21) há possibilidade de chuva moderada no estado e em meado desses dias deve ocorrer um contraste e as temperaturas devem ficar abaixo da média. No entanto, logo o cenário de temperaturas elevadas deve retornar”, explicou Ana Paula que também é consultora da Energisa.

Diante desse cenário, o coordenador da Energisa Acre, Pedro Henrique Melo, esclarece o aumento do consumo de energia elétrica em períodos mais quentes é resultado de uma combinação de maior uso de aparelhos de climatização, mudanças no comportamento humano, e a operação menos eficiente de alguns equipamentos.

“A conscientização sobre o uso eficiente de energia e a adoção de práticas sustentáveis podem ajudar a mitigar o aumento do consumo durante esses períodos”, reforça.

Dicas de consumo consciente

1. Uso de Aparelhos de Climatização

Ar-condicionado: Um dos principais fatores é o aumento do uso de ar-condicionado. Durante períodos de calor intenso, as pessoas tendem a utilizar mais o ar-condicionado para manter ambientes internos confortáveis, o que pode resultar em um aumento significativo no consumo de energia elétrica.

Ventiladores: Além dos aparelhos de ar-condicionado, o uso de ventiladores também aumenta. Embora ventiladores consumam menos energia que ar-condicionado, o uso prolongado e simultâneo de vários ventiladores pode contribuir para o aumento do consumo.

2. Eletrodomésticos e Equipamentos

Geladeiras e Freezers: Em climas mais quentes, geladeiras e freezers trabalham mais para manter a temperatura interna baixa, o que pode aumentar o consumo de energia desses aparelhos.

3. Comportamento Humano

Mais Tempo em Ambientes Internos: Durante períodos quentes, as pessoas tendem a passar mais tempo dentro de casa ou em ambientes fechados, onde o uso de eletrônicos, iluminação e outros aparelhos elétricos é maior.

Atividades de Lazer: O calor pode levar a um aumento no uso de aparelhos eletrônicos como televisores, computadores e outros dispositivos de entretenimento, contribuindo para o aumento do consumo de energia.

4. Efeitos Indiretos

Eficácia Reduzida de Equipamentos: Em altas temperaturas, alguns equipamentos elétricos podem operar de forma menos eficiente, o que pode aumentar o consumo de energia.

Calor Residual: Equipamentos elétricos, quando em funcionamento, geram calor residual, o que pode aumentar a necessidade de resfriamento adicional, criando um ciclo de consumo elevado de energia.

5. Picos de Demanda

Horários de Pico: Durante ondas de calor, há um aumento no consumo de energia nos horários de pico, especialmente no final da tarde e início da noite, quando as pessoas retornam do trabalho e ligam os aparelhos de climatização.

