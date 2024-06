Ronaldo Giovaneli bate boca em transmissão e deixa cargo à disposição

O comentarista Ronaldo Giovaneli se exaltou durante a transmissão do empate entre Corinthians e São Paulo no último domingo (16) pela Rádio Bandeirantes. O ex-jogador se incomodou após o repórter Pedro Ramiro falar sobre o andamento das investigações envolvendo a Vai de Bet e chegou a colocar seu cargo à disposição.

O que aconteceu

Ainda antes da bola rolar, Ronaldo criticou a bancada por falar apenas das dívidas do Corinthians. Segundo o ex-jogador, os repórteres presentes na transmissão deveriam falar também sobre as questões financeiras do Tricolor.

E vem cá, não vai falar nada que o São Paulo deve para o Rogério Ceni, para o Dorival? Só vai falar mal do Corinthians, é? É isso? […] Fala das dívidas… É só o Corinthians? Fala aí! […] A chamada aqui hoje foi falando da dívida do Corinthians. Do São Paulo, foi falando do time. Tem que ser igual. Eu penso assim. O certo é fazer uma abertura igual. Tem que falar das dívidas dos dois clubes. A abertura aqui já é diferente para cima do Corinthians.

Ronaldo Giovaneli, à Rádio Bandeirantes

O comentarista Claudio Zaidan respondeu ao ex-goleiro: “O repórter trouxe a informação que ele acha relevante. É obrigação dele, e fez muito bem o trabalho dele. Tem que trazer as coisas boas e as ruins. O repórter que cobre o Corinthians não tem que falar do São Paulo”.

O debate seguiu após a partida, e Ronaldo afirmou que “fico à disposição da diretoria” da Bandeirantes. O ex-jogador explicou que se sentiu desconfortável e que “achei que ia fazer o jogo”.

Só me desculpa pela intensidade no começo do jogo, porque fala-se do Corinthians, do lado ruim, só que tem que falar do São Paulo também. Se você quer colocar no começo de uma jornada que o Corinthians deve, acho que o máximo que você tem que fazer é colocar que o outro lado também está devendo. Parece que só o Corinthians deve.

Ronaldo Giovaneli

Eu me senti desconfortável para fazer o jogo. Achei que ia fazer o jogo. Eu fico à disposição da diretoria. […] Eu estou aqui como torcedor também. Eu tenho uma análise de que eu faço dentro de campo.. a minha visão é outra de futebol.

Já Ricardo Capriotti, coordenador de esportes da Band, destacou a “obrigação de levar todas as informações para o nosso ouvinte”. Ele, porém, deixou Ronaldo livre para emitir suas opiniões.

Nós temos a obrigação de levar todas as informações para o nosso ouvinte, e a reportagem da Bandeirantes prima por isso diariamente. Aqui a gente noticia tudo, é que nesta semana o noticiário do Corinthians tem sido muito mais fora de campo do que dentro dele. […] Nós vamos agir como jornalistas. A gente tem essa missão. Você [Ronaldo], como torcedor, pode emitir a sua opinião. Tem o direito de não gostar. Nós temos o direito de colocar o que achamos que é o correto.

Ricardo Capriotti, à Rádio Bandeirantes

Já o repórter Paulo do Valle criticou Giovaneli: “Você atacou a nossa integridade no ar, Ronaldo”. O ex-jogador rebateu e pouco depois se despediu da transmissão.

Procurado pela reportagem, Ronaldo afirmou que está “tudo resolvido” e que “faz parte da transmissão”.

A rádio Bandeirantes também foi procurada, e não se manifestará neste momento. O espaço segue aberto para posicionamentos da rádio.

O repórter Pedro Ramiro também foi procurado e preferiu não se manifestar.