Resultado final das inscrições deferidas para concurso do Detran é publicado

Já está publicado oficialmente o resultado final das inscrições deferidas no concurso público do Departamento Estadual de Trânsito (Detran), conforme o Edital de Abertura 001/2024 – Sead/Detran, publicado em 8 de abril de 2024. A lista completa das inscrições aprovadas após a análise de recursos está disponível no site do Instituto AOCP, na seção Publicações.

Os candidatos que apresentaram recursos contra o indeferimento de suas solicitações de isenção da taxa de inscrição podem consultar as respostas por meio de um link específico na página do Instituto AOCP, na seção Links. As respostas estarão acessíveis por um período de 10 dias.

Para mais informações ou em caso de dúvidas, os candidatos podem entrar em contato com o Instituto AOCP pelo telefone (44) 3013-4900, na Central de Relacionamento com o Candidato. O atendimento telefônico funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, no horário de Brasília. Também é possível obter informações adicionais pelo endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br.

Os candidatos devem ficar atentos aos próximos comunicados e às etapas subsequentes do concurso. Confira o edital completo publicado no Diário Oficial.