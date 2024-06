MP na Comunidade: Xapuri recebe próxima edição do programa no dia 22

O Ministério Público do Estado do Acre (MPAC) vai levar as ações do programa MP na Comunidade para Xapuri no próximo dia 22. Os atendimentos serão realizados na Escola Divina Providência, de 8h às 15h, e terão também a participação da Defensoria Pública do Estado (DPE).

O MPAC levará os serviços da Ouvidoria, Centro de Atendimento à Vítima (CAV), Núcleo de Apoio e Atendimento Psicossocial (Natera) e do Observatório de Gênero.

Já a Defensoria Pública vai disponibilizar atendimento e orientação jurídica em diversas áreas.

Também serão oferecidos consulta e cadastro no Bolsa Família e CadÚnico, atendimentos na área da saúde com vacinação, testes rápidos e outros, casamento coletivo e a emissão de documentos como RG, CPF e 2ª via da certidão de nascimento.