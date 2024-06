Mailza é a nova secretária de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos do Acre

O governo do Acre divulgou, na publicação do Diário Oficial do Estado (DOE) desta segunda-feira, 17, o Decreto nº 7.100-P, de 14 de junho de 2024, que designa a vice-governadora Mailza Assis para responder cumulativamente pela Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos (SEASDH).

A vice-governadora destaca seu comprometimento com a pasta em mais um momento significativo: “A assistência social sempre foi uma área a qual dediquei atenção especial, por se tratar de uma política transversal, cujo sucesso influencia todas as demais políticas. Assumo esta missão consciente dos desafios e comprometida em enfrentá-los”, afirma.

Dentro das ações que envolvem a pasta, estão o enfrentamento à pobreza, segurança alimentar e nutricional, garantia de direitos humanos e assistência social.

À secretaria compete, ainda, a promoção da igualdade de gênero, o enfrentamento das situações de vulnerabilidade social e de pobreza e a coordenação das políticas estaduais de assistência e proteção social à criança, ao adolescente, aos jovens, ao idoso, às pessoas com deficiência, aos povos indígenas, comunidades tradicionais e minorias.