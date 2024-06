Cachorro de Cezar Black cai na piscina e ex-BBB é criticado por filmar e demorar a salvar o bicho; vídeo

Ex-participante do “Big Brother Brasil 23”, Cezar Black presenteou a namorada, Kally Fonseca, com um cachorrinho de estimação. Em um passeio pelo novo lar, o enfermeiro falava sobre os receios com a nova cria, como o risco de cair na piscina. E foi só falar, que o animal, de fato, caiu na água. O ex-BBB deu risada com a situação, disse que o cachorro já estava aprendendo a nadar, e filmou todo o processo. Nos 11 segundos de vídeo, é possível ver o animal se debatendo para sair da piscina. Foi tempo suficiente para Cezar ser criticado nas redes sociais.

“Qual é a graça? Custava pegar e poupar o sofrimento do animal?”, disse um seguidor. “Nossa, me due uma aflição tão grande”, comentou uma fã. “Ele foi infeliz. A raça pug tem dificuldade de respirar. Isso não se faz”, lamentou outra internauta.

Diante da repercussão, Cezar publicou um vídeo no Instagram para pedir desculpas.

“Me arrependo muito de toda situação. Queria que vocês entendessem que nunca houve maldade da minha parte. Eu estava gravando sobre meus maiores medos com relação a Rocca estar numa casa com piscina, e infelizmente ela caiu na água. Me arrependo por não tê-la retirado imediatamente da água, me arrependo por ter filmado, me arrependo por neste momento não ter tido a sensibilidade de ter entendido que ela estava sob um momento de estresse e esperado estes 11 segundos pra retirá-la da água. Me desculpem”, disse o enfermeiro.

O baiano reforçou ainda que sempre amou animais de estimação. E já é tutor de outro pug há 11 anos. Durante a participação do enfermeiro no “BBB 23”, Rocco, o pet, ficou famoso também.

“Não estava sorrindo de uma forma maldosa, graças a Deus eu estava perto dela, vi ela próxima a superfície, porém errei ao não ter retirado imediatamente da água. Como ela estava bem, e foi algo tão rápido tentei tirar a lição de uma forma positiva, porém em um momento inoportuno. Sou tutor de pet há 11 anos, e o Rocco é a única referência de família que eu tenho próxima a mim no meu dia a dia. Ele é tudo de mais importante em minha vida. A Rocca entrou em nossas vidas há pouco tempo. Foi um presente que dei a Kally para ela entender sobre o verdadeiro significado de amor incondicional, que para mim, como ainda não tive a experiência de ser pai, só tive essa mesma experiência com o Rocco e com meus pais”, continuou.

