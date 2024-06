Atletas paralímpicos acreanos são medalhistas em competição nacional em Brasília

Atletas paralímpicos do Acre participaram, no último final de semana da competição organizada pelo Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB), o Meeting Paralímpico Loterias Caixa, realizado em Brasília/DF. Durante as competições, os atletas acreanos conquistaram 44 medalhas nas categorias: atletismo, halterofilismo e natação.

Na categoria de halterofilismo (levantamento de peso) os competidores acreanos participaram pela primeira vez e, logo na estreia, os atletas conquistaram medalhas de ouro e prata.

A delegação do Acre conta com 32 pessoas. Dessas, 19 são atletas. O governo do Acre, por meio da Secretaria Adjunta de Esporte e Juventude (Saej), apoia o atletismo acreano paralímpico com o deslocamento dos atletas, oferecendo as passagens de toda a delegação, como explica a representante da Saej, Rakel Thompson:

“Temos o apoio do governo do Estado do Acre com as passagens, visto que os custos para que os atletas participem das competições em outros estados são bem altos. Assim, o governo garante oportunidade para esse atletas participarem das competições. Para chegar nesses resultados, contamos com a estrutura que temos hoje para treino, que é uma parceria entre Estado, Comitê Paralímpico e Ufac”, destacou.

Makeivy Shelton Lacerda, atleta de natação paralímpico que conquistou quatro medalhas, sendo duas de ouro e duas de prata, falou sobre sua experiência no esporte.

“Hoje a natação representa a superação, vencer obstáculos, independente da nossa situação. Hoje eu estou nessa cadeira de roda, mas tenho certeza que o que eu estou superando agora eu vou vencer lá na frente e vão vir coisas melhores. Tenho fé em Deus que essa competição vai gerar muitas coisas boas pra mim, principalmente psicologicamente e fisicamente, e vamos pra cima. Por intermédio do Estado do Acre que eu vim parar aqui, por meio dos colaboradores, que estão patrocinando isso tudo pra gente. Eu só tenho a agradecer a eles mesmo e aos meus professores, que estão me ajudando a me empenhar bastante, a vencer, para essa competição e pra representar o Acre”, contou Lacerda.

“Estou muito feliz porque nós acompanhamos nossos 19 atletas até Brasília para poder participar do evento, e os nossos 19 atletas trouxeram 44 medalhas, pelo menos 20 medalhas de ouro. Era uma competição onde tinha pelo menos 300 atletas, envolvendo o resto do país, e saber que o desempenho dos nossos atletas do Acre foi muito bom é um motivo de orgulho para todos nós. Mesmo com todas as dificuldades, e aí comparando a São Paulo, o Paraná, os grandes centros, que têm bem mais estrutura que nós, o nosso time, a nossa equipe, os nossos atletas paralímpicos disputaram de igual para igual e foram melhores do que muitos deles em várias categorias, principalmente na natação”, comemorou Ney Amorim, gestor da Saej.

“Eu me identifico muito nadando. Já faz mais ou menos seis meses que eu venho treinando no Centro Paralímpico. Sou muito apoiado pelos meus professores, e gosto de nadar. Nadar é bom, minha família me apoia muito. Se não fosse minha mãe eu não estaria aqui. Pra mim, no fundo do meu coração, é especial, não tem como falar, mas é bom, é uma sensação muito boa estar aqui”, ressaltou o atleta paralímpico de natação, Lucas Gustavo Silva Martins, que conquistou medalhas de ouro na competição.

O professor e técnico de natação do Centro Paralímpico, Nilton Pontes, fez parte da comitiva que levou os esportistas. Ele falou sobre o trabalho com os atletas.

“Trabalhando com a modalidade de natação, a gente vem, há alguns meses, focando na preparação desses jovens, futuros talentos, incentivando, motivando, para que a gente consiga, primeiro, ajudá-los a ver o mundo de uma forma diferente. Apesar de ter uma deficiência, as possibilidades das nossas portas não se fecham, existem outros meios; e motivá-los a vislumbrar que, por intermédio do esporte, muitas portas podem se abrir”, afirmou.

E acrescentou: “Ser um atleta de ponta, alcançar resultados, requer muita dedicação, muito esforço e a gente está lá para tentar apoiar, motivar. Na verdade, a gente é mais um incentivador desse processo, tenta corrigir, alinhar para que eles possam melhorar e, tudo dando certo, se o talento aflorar, mais as portas se abrirão para eles no mundo do esporte, seja na natação, no atletismo, no halterofilismo, ou seja, o mundo para um atleta é um grande leque”.

O apoio do governo do Acre e das entidades parceiras demonstra um compromisso contínuo com o desenvolvimento do esporte paralímpico, criando oportunidades e reconhecendo o valor de todos os atletas. Com iniciativas como essa, espera-se que o esporte paralímpico continue crescendo e proporcionando mais conquistas para o estado.

“Quero aqui agradecer o governador Gladson Cameli, por proporcionar a saída dos nossos atletas e que eles tenham trazido tantas medalhas para o nosso estado, em apenas dois dias de competição. São muitas medalhas que eles trouxeram para o nosso Acre, levando o nome do nosso estado à frente sempre. Então, parabéns a todos os atletas, parabéns a toda a nossa equipe. Trouxemos um resultado muito positivo para o nosso estado. Fico muito feliz com essa realização. Parabenizo mais uma vez o governo do Estado e fico muito feliz de estar na Secretaria de Esporte em um momento tão importante como este, de destaque aos nossos atletas paralímpicos a nível nacional”, frisou Amorim.

O Meeting Paralímpico Loterias Caixa foi criado pelo CPB e patrocinado pelas Loterias Caixa, tendo como objetivos premiar o desenvolvimento da prática esportiva nos municípios e estados, contribuindo para o aprimoramento técnico das modalidades em disputa e propiciar oportunidades de competição aos atletas de elite e apresentação dos valores do paradesporto brasileiro.

Resultado por Modalidade – Natação

Atleta: Rebeca Campos

Classe: S14

Provas:

100 Borboleta – Ouro

100 costa – Ouro

100 livre – ouro

100 peito – ouro

200 livre – ouro

Atleta: Makeivy Shelton

Classe: S6/SB5

100 costa – Ouro

100 livre – Ouro

100 peito – Prata

50 livre – Prata

Atleta: Lucas Gustavo Martins

Classe: S10

100 costa – Ouro

100 livre – Ouro

100 peito – Ouro

50 livre – Ouro

Atleta: Karolyn Kayinni

Classe: S8

100 costa – Ouro

100 livre – Ouro

100 peito – Ouro

50 livre – Ouro

Atleta : Agnaldo Casoti

Classe: S5/SB4

100 livre – Ouro

100 peito – Ouro

200 livre – Ouro

50 costa – Ouro

50 livre – Ouro

Total: 22 medalhas

20 ouros

2 pratas

Resultado por Modalidade – Atletismo:

Atleta: José Vitor

Classe: T35

Prova: 100m

Resultado:

Medalha de Bronze.

Medalha de Ouro

Atleta: Lavinia Vitória

Classe: T35

Prova: 200m

Resultado:

Medalha de Prata

Medalha de Ouro

Atleta: Gigliane Paiva

Classe: T36

Prova: 400m

Resultado: Medalha de Ouro

Atleta: Gigliane Paiva

Classe: T36

Prova: 200m

Resultado: Medalha de Ouro

Atleta: Jefferson de Souza

Classe: F44

Prova: Lançamento do Disco

Resultado: Medalha de Ouro.

Atleta: Jefferson Souza

Classe: F44

Prova: Lançamento do Dardo

Resultado: Medalha de Prata.

Atleta: Ana Keila Macedo

Classe: F43

Prova: Lançamento do Dardo

Resultado: Medalha de Ouro.

Atleta: Ana Keila Macedo

Classe: F43

Prova: Arremesso do Peso

Resultado: Medalha de Ouro.

Atleta: Marcelo Honorato

Classe: T37

Prova: 1500m

Resultado: Medalha de Prata.

Atleta: Marcelo Honorato

Classe: T37

Prova: 800m

Resultado: Medalha de Ouro.

Atleta: Lucas Verus

Classe: T36

Prova: 200m

Resultado: Medalha de Ouro.

Atleta: Lucas Verus

Classe: T36

Prova: 100m

Resultado: Medalha de Ouro.

Atleta: Lucas Gama

Classe: F12

Prova: 200m

Resultado: Medalha de Ouro.

Atleta: Lucas Gama

Classe: T12

Prova: Salto em Distância

Resultado: Medalha de Ouro.

Atleta: Gabriel Igor

Classe: T35

Prova: 200m

Resultado: Medalha de Ouro.

Atleta: Gabriel Igor

Classe: T35

Prova: 400m

Resultado: Medalha de Ouro.

Atleta: Luiz Carlos

Classe: F55

Prova: Lançamento do Dardo

Resultado: Medalha de Bronze.

Atleta: Luiz Carlos

Classe: F55

Prova: Lançamento do Disco

Resultado: Medalha de Ouro

Halterofilismo

Atleta: Fabio Mendes

Resultado: 1 Ouro

Atleta: Frank Thieny

Resultado: 1 Prata