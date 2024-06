Acreano teve energia disponível em 99,42% do tempo, afirma concessionária

Acre vai ter em 2024 mais de R$ 600 milhões em investimentos para melhoria no fornecimento de energia

Mais de R$ 600 milhões. Esse é o volume do investimento que a Energisa vai investir no estado somente neste ano. Desde que chegou ao Acre, a distribuidora de energia já investiu mais de 1,5 bilhão em obras estruturantes para proporcionar mais qualidade e ampliar o fornecimento de energia.

E todo esse investimento já apresenta resultados positivos: Até maio de 2024, o acreano teve energia disponível em 99,42% do tempo. Isso demostra que o Estado já é possui energia que suporta o desenvolvimento e o crescimento econômico da região, nos setores industrial, comercial e residencial, contribuindo para a geração de empregos e renda da população.

“O nosso objetivo é fornecer uma energia confiável e de qualidade para melhor atender os nossos clientes e proporcionar a sustentabilidade em energia para o desenvolvimento e o crescimento econômico do Estado do Acre”, concluiu o diretor-presidente da Energisa Acre, Ricardo Xavier.

As obras vão beneficiar todos os municípios do estado, contribuindo para a melhoria e a ampliação do fornecimento de energia. Entre as obras destacam-se: construção de sete subestações e linhas de distribuição de energia nos municípios de Rio Branco, Acrelândia, Cruzeiro do Sul, Tarauacá, Feijó e Mâncio Lima, e melhorias na subestação de Sena Madureira. Também serão construídas novas redes de distribuição para atender aos municípios de Porto Acre e Bujari.

As subestações de Acrelândia, Floresta, Transacreana, Mâncio Lima, Feijó e Tarauacá já estão em funcionamento proporcionando a maior qualidade da energia fornecida os clientes nessas regiões.

Em 2025, a Subestação Juruá, em Cruzeiro do Sul, será entregue e permitirá a interligação 80% dos municípios ao Sistema interligado Nacional (SIN). Para se ter uma ideia da importância dessa obra, atualmente são consumidos cerca 150 mil litros de diesel por dia para manter a usina na segunda maior cidade do Estado em funcionamento.

Por mês, isso gera um custo de quase R$ 33 milhões em combustível. Por ano, a usina emite 119 mil toneladas de gás carbônico (CO2e) para a atmosfera, que é altamente poluente, contribui para o aquecimento global e até para a proliferação de doenças respiratórias na população. O impacto da desativação dessa usina será como se fossem retirados 95,2 mil carros das ruas.

Ao chegar ao estado, no final de 2018, a Energisa ampliou a subestação em Epitaciolândia que beneficiou os clientes residenciais, comerciais, rurais e industriais dos municípios de Epitaciolândia, Brasileia e Xapuri. Ainda em 2019, a subestação Alto Alegre, localizada em Rio Branco, aumentou a disponibilidade energética em cerca de 30% na Capital, Porto Acre, Bujari e a Vila do V.

Em dezembro de 2020, uma nova linha e subestação em Manoel Urbano e Assis Brasil entraram em funcionamento com o objetivo de aumentar a disponibilidade e melhorar a qualidade do fornecimento de energia na região.

Levando energia para quem mais precisa

Desde que assumiu a concessão de distribuição de energia no estado do Acre, em dezembro de 2018, a Energisa tem desempenhado um papel essencial no fornecimento de energia elétrica por meio do Programa Luz Para Todos (LPT): são mais de 11 mil ligações realizadas até o momento em todo o Estado.

No âmbito do Programa Luz Para Todos, os clientes beneficiados não precisam realizar nenhum investimento financeiro. A Energisa assume a responsabilidade por todo o processo de instalação, incluindo postes, cabos, transformadores, sistema solar e o fornecimento do kit básico de energia elétrica.

A concessionária tem como meta para o ano de 2024 o atendimento de quase 7 mil famílias, sendo mais de 4,6 mil famílias serão atendidas por sistemas fotovoltaicos e 2,2 mil através de rede convencional, conforme previsto no plano de universalização ao acesso de energia.

