Contas do “Jogo do Tigrinho” invadem o Instagram e causam transtornos para usuários; saiba como denunciar

Perfis com fotos de jogo do tigrinho e nomes compostos por números, seguem internautas no Instagram

Já virou parte da rotina de muitos usuários do Instagram se depararem com inúmeras contas com fotos do “Jogo do Tigrinho” seguindo seus perfis. Uma onda de contas vinculadas ao jogo, tem causado transtornos para quem utiliza a plataforma.

As páginas, que seguem um padrão com telefones internacionais, fotos de perfil com o desenho do tigre e nomes complexos, têm sido denunciadas por spam e por marcarem pessoas em publicações de fotos sem autorização.

Nas redes sociais, é possível encontrar diversas reclamações sobre a quantidade de spam gerado pelas contas do jogo.

Abri o Instagram e um monte de conta do tigrinho começou a me seguir”, escreveu uma internauta no X (antigo Twitter). “Não aguento mais o perfil de jogo do tigrinho me seguindo no Instagram”, queixou-se outra.

Oração contra as solicitações de jogo do tigrinho no Instagram hoje às 23:00h pic.twitter.com/4lwODgdVku — vittor (@vittor) June 15, 2024

Eu não aguento mais esses fake de jogo do tigrinho no Instagram misericórdia vou enlouquecer pic.twitter.com/wnQEHCzd4r — camile. ☾ ☕️ (@emisuer) June 8, 2024

O que é o “Jogo do Tigrinho”?

O “Jogo do Tigrinho” é um cassino online que se popularizou nos últimos meses por prometer ganhos significativos em dinheiro. A plataforma funciona da seguinte forma: o jogador precisa combinar três figuras iguais na diagonal para ganhar um prêmio, cujo valor varia de acordo com a figura sorteada. Além disso, existe uma rodada bônus que pode multiplicar o valor do prêmio por 10.

No Brasil, a prática é considerada ilegal, pois se configura como um jogo de azar em que o resultado depende da sorte. De acordo com a Lei de Contravenções Penais, a plataforma pode gerar prejuízos financeiros aos jogadores, o que configura crime.

Instagram proíbe a promoção de jogos de azar

As diretrizes do Instagram proíbem a divulgação de conteúdo que promova apostas online, incluindo jogos de azar como o “Jogo do Tigre”. A plataforma restringe essa atividade para usuários menores de 18 anos e exige que contas que desejam promover jogos de azar obtenham permissão prévia por escrito.

Como denunciar contas do “Jogo do Tigrinho”

Para denunciar as contas que estejam vinculando as políticas da plataforma, os usuários do Instagram precisam seguir os seguintes passos:

Abra o perfil que deseja denunciar; Toque nos três pontinhos no canto superior direito da tela; Selecione a opção “Denunciar”; Siga as instruções na tela para finalizar a denúncia.

Dicas para evitar spam no Instagram

Para evitar spam no Instagram, é importante seguir algumas dicas:

Ative a verificação em duas etapas: essa medida dificulta o acesso de pessoas não autorizadas à sua conta; Mantenha seu perfil privado: dessa forma, apenas pessoas que você aprovar poderão seguir você; Evite clicar em links suspeitos: links enviados por mensagens privadas podem conter malwares ou direcionar para sites falsos; Denuncie contas de spam: ajude a manter a plataforma limpa denunciando perfis que estejam violando as políticas do Instagram.

