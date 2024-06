Expoacre 2024 terá dois shows gratuitos; saiba quais são e vá se divertir

Durante a maior feira de negócio do Estado Acre, a Expoacre 2024, o tradicional rodeio terá muitas novidades. Para aquecer a economia local, o governo do Acre, este ano antecipa o rodeio em Rio Branco que será realizado do dia 31 de agosto a 3 de setembro.

Outra importante novidade para o público em geral é a promoção de dois shows gratuitos ao estado do Acre, que serão patrocinados pelo governo federal, por meio de projeto aprovado pelo Ministério do Turismo.

A cantora Marília Tavares se apresenta no dia 1º de setembro e a banda Limão Com Mel fecha o rodeio no dia 3 de setembro.

Marília Tavares se apresenta no dia 1º de setembro. Foto: Divulgação

O secretário de Agricultura, José Luís Tchê, falou sobre as mudanças positivas para a Expoacre 2024.

“Por determinação do governador Gladson Cameli, buscamos uma saída para que a feira tenha recordes de público em todas as noites. O rodeio é uma das atrações que mais mobiliza público na feira. Com os shows, a mobilização está mais que garantida. Os shows serão 100% gratuitos para o estado do acre, pagos pelo governo federal, por meio do Ministério do Turismo, com a ajuda do senador Alan Rick”, destacou o secretário.

Banda Limão Com Mel fecha o rodeio no dia 3 de setembro. Foto: Divulgação

Expoacre 2024

Realizada do dia 31 de agosto a 8 de setembro, a Expoacre 2024 conta com feiras, exposições, cursos, capacitações e reúne centenas de expositores, desde ambulantes a empresários, que expõem produtos diversos. Além disso, terá shows locais e nacionais de diversos segmentos.

A feira de negócios reúne produtores rurais, empresários, empreendedores e visitantes de diversas regiões do Brasil que trazem bons resultados econômicos para o estado.

A previsão é que este ano o volume de negócios seja superior ao ano de 2023, em que a Expoacre gerou R$325 milhões em volume de negócios, uma elevação de 55% em relação a 2022, que registrou R$209 milhões.