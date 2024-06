Pulmão de garota de 17 anos colapsa por vape; ela fumava o equivalente a 57 cigarros por dia

Kyla vaporizava o equivalente a 47 cigarros brancos por dia Foto: Reprodução / Kennedy News and Media / Reprodução / Kennedy News and Media

Mais um caso de danos causados pelo vape ganhou atenção na mídia mundial. Dessa vez o caso aconteceu na Inglaterra e a vítima era uma jovem de 17 anos que vaporizava o equivalente a 57 cigarros por dia.

Kyla, que começou a usar o vape quando tinha 15 anos, passou mal pela primeira vez no dia 11 de maio. Ela desmaiou enquanto estava na casa de uma amiga. Seu pai, então, a socorreu e a levou até o hospital, onde ela passou por uma cirurgia de cinco horas.

Segundo informações do jornal The Sun, Kyla quase sofreu uma parada cardíaca e precisou remover parte do pulmão, tendo que ficar internada por duas semanas. Os médicos acreditam que uma bolha pulmonar que “estourou” por causa do uso excessivo de vape foi a causa do colapso da jovem.

A situação assustou Kyla, que garantiu ao jornal que não voltará a usar cigarro eletrônico. “Sinceramente, pensei que os vapes eram inofensivos e que não fariam nada a ninguém”, disse. O caso se tornou público depois que o pai da jovem decidiu compartilhar a história dela no Facebook.