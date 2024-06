Homens tentam assaltar policial, que reage e fere suspeitos; confira o vídeo

Câmeras de monitoramento registraram uma policial de folga sendo vítima de uma tentativa de assalto, reagindo e baleando os suspeitos na cidade de Quilmes, na Argentina.

O que aconteceu

Mulher foi abordada por dois homens em uma motocicleta na tarde de quarta-feira (12). O passageiro desce do veículo e corre em direção à mulher, quando ela saca a arma e dispara ao menos três vezes contra a dupla.

Garupa sai correndo atrás do condutor da moto enquanto a policial grita “filho da put*. Toma isso!”. Os criminosos fugiram sem levar nada da vítima. Depois da ação, um dos moradores do local pergunta o que aconteceu e ela responde que eles estavam tentando roubá-la.

Suspeitos procuraram hospitais. Um deles, de 18 anos, deu entrada em um hospital com ferimentos causados por tiros no pé e na região da axila, informou o site local Info Quilmes. Ele foi preso ainda no hospital.

Já o segundo, de 19 anos, também foi até outra unidade de saúde. Ele estava com um ferimento no braço e ficou internado sob custódia policial, de acordo com os jornais argentinos Clarín e La Nácion. Não há informações sobre quais dos dois seria o que avançou contra a policial civil. Os nomes da agente e dos suspeitos não foram divulgados.

Promotor responsável pelo caso entendeu que a agente agiu em legítima defesa. Em razão disso, nenhuma medida foi tomada contra ela.