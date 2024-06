Avião ‘pousa de bico’ após pane em trem de pouso no interior de SP. O incidente foi registrado na quarta-feira, 12, em um aeroporto de Sorocaba; ninguém se feriu. O pouso forçado ocorreu após o avião bimotor, modelo Turbo Commander, sofrer uma falha no acionamento do equipamento. “O pouso foi realizado com sucesso, sem ocasionar nenhum tipo de incidente”, disse a concessionária que administra o aeroporto ao jornal Globo.

Reprodução/Redes Sociais