Vídeo: Soldados de Israel usam catapulta com bola de fogo na fronteira com Líbano

Israel usa catapulta na fronteira com o Líbano Reprodução/Redes sociais

Israel usa catapulta na fronteira com o Líbano Reprodução/Redes sociais

Soldados de Israel na fronteira com o Líbano usaram uma catapulta, um armamento raramente usado por forças militares desde o século XVI.

O trabuco, um braço giratório com um estilingue acoplado para lançar um projétil, foi usado para lançar uma bola de fogo de Israel em direção ao território libanês.

Veja momento:

As Forças de Defesa de Israel (FDI) disseram que a catapulta é “uma iniciativa local” e não tinha “se tornado amplamente usada”, informou a Kan, emissora pública israelense e afiliada da CNN, nesta quinta-feira (13).

A Kan acrescentou que o trabuco provavelmente foi usado para queimar arbustos para facilitar a identificação de combatentes que tentavam chegar à fronteira.

As FDI não comentaram essas alegações. A CNN entrou em contato com os militares de Israel para obter comentários.

As imagens da catapulta em ação foram postadas pela primeira vez nas redes sociais na quarta-feira (12). A CNN não pôde verificar quando as imagens foram feitas, mas as geolocalizou na fronteira entre Israel e Líbano.

Houve relatos de catapultas sendo usadas por manifestantes ucranianos em 2014 e rebeldes sírios em 2013.

O armamento começou a perder relevância militar “após o surgimento da artilharia de pólvora moderna no século XV”, de acordo com a Enciclopédia Britânica.

Fonte: CNN