Mais de 2 mil mudas de árvores são distribuídas em Drive Thru Ambiental de Cruzeiro do Sul

Em uma iniciativa para promover a sustentabilidade e o reflorestamento urbano, a Prefeitura de Cruzeiro do Sul realizou nesta quinta-feira, 13, um Drive thru na Avenida Mâncio Lima, com a distribuição de 2.500 mudas de árvores para a população.

A ação, que é parte da programação da Semana do Meio Ambiente, tem como objetivo conscientização sobre a importância da preservação ambiental e o incentivo ao plantio de árvores na cidade e seus arredores.

“Através de ações como essa, queremos demonstrar que o cuidado com o meio ambiente pode ser integrado ao cotidiano da população, promovendo não apenas a economia, mas também o embelezamento de nossa cidade”, pontuou o Secretário Municipal do Meio Ambiente,Ygoor Neves.

Thay Sullivan, influenciadora digital que participou do evento, expressou seu entusiasmo pela iniciativa. “Cuidar do nosso planeta é essencial, e ações como essa, que incentivam a plantação em vez da derrubada de árvores, são extremamente valiosas,” afirmou Thais. “Isso mostra o compromisso da prefeitura em enriquecer nosso ambiente enquanto educa a comunidade sobre a importância da sustentabilidade”, pontuou ela.

O Prefeito Zequinha Lima reforçou a dedicação de sua gestão à causa ambiental. “Ao longo dos últimos quatro anos, distribuímos cerca de 12 mil mudas,” declarou o prefeito. “E agora, com nosso novo viveiro municipal, esperamos aumentar ainda mais essa quantidade, fortalecendo nosso compromisso com o meio ambiente e com as futuras gerações de Cruzeiro do Sul”, concluiu o prefeito Zequinha Lima.

Ontem, 12, a secretaria de Meio Ambiente doou móveis, utensílios domésticos e outros itens feitos com material reciclável .