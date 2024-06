Policial é flagrado espancando homem após discussão em bar; veja o vídeo

Um homem foi flagrado por uma câmera de segurança de um bar, no Parque Júlio César, no bairro da Pituba, em Salvador, espancando outro, que também estava numa mesa do estabelecimento. O caso ocorreu na quinta-feira (6/6) e viralizou apenas nesta semana, chamando a atenção pela crueldade com que a vítima foi golpeada.

O agressor teria sido identificado como policial militar, que, após suposto desentendimento com a vítima, acabou se levantando e empurrando o outro, que foi ao chão. Logo após, o agressor desferiu socos e pontapés, numa tentativa de asfixia, além de ter sacado uma arma e apontá-la para o rosto do rapaz.

Veja o vídeo:

Homem armado é flagrado espancando outro após discussão em bar de Salvador Veja ⤵ pic.twitter.com/cj033lvfjg — Bahia Notícias (@BahiaNoticias) June 12, 2024