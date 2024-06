Oitavas da Libertadores: veja todos os confrontos, datas, horários e locais

A Conmebol divulgou, nesta quarta-feira (12), os detalhes dos confrontos das oitavas de final. Os primeiros jogos serão entre os dias 13 a 15 de agosto. As partidas de volta serão disputadas nos dias 20 a 22 do mesmo mês.

As quartas de final serão no mês de setembro (17 a 26), as semifinais em outubro (22 a 31) e a grande final está marcada para o dia 30 de novembro. O título será definido em jogo único, em Buenos Aires, na Argentina. As equipes já sabem os possíveis adversários até a disputa da taça.

Jogos de ida

Terça (13/08) – 19h – Grêmio x Fluminense – ESPN – Arena do Grêmio, Porto Alegre;

Terça (13/08) – 21h30 – San Lorenzo-ARG x Atlético – Paramount, estádio El Nuevo Gasómetro, em Buenos Aires-ARG;

Terça (13/08) – 21h30 – Colo-Colo-CHI x Junior Barranquilla-COL – Paramount, estádio Monumental, em Santiago-CHI;

Quarta (14/08) – 19h – Peñarol-URU x The Strongest-BOL – ESPN, estádio Campeón del Siglo, em Montevidéu-URU;

Quarta (14/08) – 21h30 – Talleres-ARG x River Plate-ARG – Paramount, estádio Mário Alberto Kempes, em Córdoba-ARG;

Quarta (14/08) – 21h30 – Botafogo x Palmeiras – ESPN/Globo, estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro;

Quinta (15/08) – 19h – Nacional-URU x São Paulo – Paramount, estádio Gran Parque Central, em Montevidéu-URU;

Quinta (15/08) – 21h30 – Flamengo x Bolívar-BOL – Paramount, estádio Maracanã, no Rio de Janeiro;

Jogos da volta

Terça (20/08) – 19h – Fluminense x Grêmio – ESPN – Maracanã, no Rio de Janeiro;

Terça (20/08) – 21h30 – Atlético x San Lorenzo-ARG – Paramount, Arena MRV, em Belo Horizonte;

Terça (20/08) – 21h30 – Junior Barranquilla-COL x Colo-Colo-CHI – Paramount, no estádio Roberto Meléndez, em Barranquilla-COL;

Quarta (21/08) – 19h – The Strongest-BOL x Peñarol-URU – ESPN – no estádio Hernando Siles, em La Paz-BOL;

Quarta (21/08) – 21h30 – River Plate-ARG x Talleres-ARG – Paramount – no estádio Mas Monumental, em Buenos Aires-ARG;

Quarta (21/08) – 21h30 – Palmeiras x Botafogo – ESPN/Globo – no estádio Allianz Parque, em São Paulo;

Quinta (22/08) – 19h – São Paulo x Nacional-URU – Paramount – no estádio MorumBis, em São Paulo;

Quinta (2/08) – 21h30 – Bolívar-BOL x Flamengo – Paramount – no estádio Hernando Siles, em La Paz-BOL;

Fonte: CNN