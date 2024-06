Criança corre da mãe e quase é atropelada por ônibus; confira o vídeo

Uma câmera de segurança flagrou um momento de agonia que poderia ter terminado em tragédia, na segunda-feira (10). Uma criança quase foi atropelada por um ônibus, incidente ocorrido em Penedo, no interior de Alagoas.

O acidente foi registrado por volta das 11h20. Nas imagens, uma criança do sexo masculino aparece agachada, pegando algo no chão, e, logo em seguida, corre em direção à pista, momento em que um ônibus aparece e quase atropela o menor.

A ocorrência se deu no Conjunto Rosete Andrade, um conjunto habitacional na parte alta da cidade.

A criança ‘bate’ a cabeça no ônibus e perde o controle, caindo, quando chega uma mulher para socorrê-la. Não se sabe, no entanto, se ela é a mãe do garoto.

O vídeo não mostra se o ônibus parou para prestar socorro à vítima.

