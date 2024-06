Mulher grávida “invade” sessão na Câmara para cobrar de vereador paternidade do filho

A mulher cobrou reconhecimento da paternidade do filho do vereador Abimael Pessoa | Bnews - Divulgação Reprodução

Uma mulher grávida “invadiu” a Câmara Municipal de Murici, na última quinta-feira (6) para cobrar reconhecimento da paternidade do filho do vereador Abimael Pessoa (PSB). A gestante se posicionou em frente à Mesa Diretora no momento em que o vereador discursava.

A mulher revelou que foi abandonada e pediu ao vereador Abimael o reconhecimento do filho, que seria fruto do relacionamento entre os dois. O vereador ficou furioso e tentou silenciar a mulher, solicitando à Mesa Diretora que interviesse a gestante, alegando que não era permitido falar em plenário.

Ainda não satisfeito, solicitou a presença da polícia para intervir. A mulher não se deixou abater, e explicou que já havia alertado o vereador que compareceria à Câmara, mas era ignorada pelo parlamentar.

Diante do ocorrido, a sessão foi interrompida pela presidência do Poder Legislativo.

Veja o vídeo:

Fonte: Bnews