Circuito de Provas Equestres reúne competidores de Rondônia, Acre e Mato Grosso em Cacoal

MTNews —

Aproximadamente 150 competidores de Rondônia, Acre e Mato Grosso devem participar, neste final de semana, em Cacoal, da etapa Team Roping, do Circuito de Provas Equestres.

O evento será realizado no Rancho Montana, localizado nas proximidades do Bairro Greenville, na saída para Ji-Paraná. O início está programado para às 15 horas deste sábado (7).

O Circuito de Provas Equestres, realizado pela Rancho Montana e pela Associação dos Esportes Equestres de Cacoal, está em sua 21ª edição. As provas desta etapa serão nas modalidades de laço em dupla e de três tambores. O evento será aberto ao público em geral.

De acordo com os organizadores, as inscrições podem ser feitas até momentos antes do início do evento. Serão oferecidos R$ 100 mil em prêmios.

O evento conta com o apoio do Governo do Estado e do deputado Cirone Deiró. A locução será feita pelo locutor de provas cronometradas, Denis Alves.