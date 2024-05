As razões que levam o programa Compras Governamentais do Acre ser caso de sucesso no País

Pessoas com máscara csminhsm no centro do Rio de Janeiro

Pessoas com máscara csminhsm no centro do Rio de Janeiro

O governo do Acre por meio da Secretaria de Estado de Indústria, Ciência e Tecnologia (Seict) apresentou, na última terça-feira, dia 28, no auditório do Sebrae, em Rio Branco, o Programa de Compras Governamentais (Comprac) como case de sucesso durante a programação de liberdade econômica promovida pelo Sebrae em parceria com a Associação dos Municípios do Acre e a Junta Comercial.

Encontro no Sebrae-Acre reuniu gestores de compras de todos os municípios do Acre e estados vizinhos. Foto: Jairo Carioca

A convite, o titular da Seict, Assurbanipal Mesquita, foi um dos palestrantes do evento, que reuniu gestores de compras dos municípios do estado do Acre e regiões vizinhas, representantes da Rede Simples e do Programa ATS, este último, que sugere ações para os segmentos nos quais o município mais precisa investir ou incentivar.

“O Comprac tem recebido cada vez mais a adesão dos municípios no Acre e com as adequações da lei N° 14.133/21, que é nova Lei de Licitações, a tendência é que esse procedimento seja cada vez mais usado por gestores públicos na aquisição de produtos e serviços” explicou Mesquita.

Durante sua fala o titular da Seict destacou o modelo utilizado pelo governo do Acre no setor de confecções de uniformes escolares – como um dos cases de sucesso do Comprac – que alavancou o setor com geração de emprego e renda.

“São mais de 400 empregos diretos gerados pela aquisição dos uniformes escolares da rede estadual. As grandes malharias contratam costureiras para atender a demanda. Esse é um dos exemplos de sucesso do programa que foi ampliado através de decreto assinado pelo governador Gladson Cameli durante a Semana da Indústria deste ano”, acrescentou.

Governador Gladson Cameli assinou novo decreto que fortalece o Comprac em todo o Estado do Acre. Foto: Sabrina Salomon

Com o novo decreto, 19 setores são beneficiados pela modalidade de compras. Entre os serviços estão as atividades de manutenção, reparação e instalação em edificações e espaços diversos – que atende demandas da construção civil – fabricação de material asfáltico e serviços afins, e serviços que atendem ainda o setor de refrigeração e de veículos.

“Há que se dizer que, com o novo decreto, os órgãos e entidades da administração direta e indireta estadual deverão priorizar a aplicação do Programa de Compras Governamentais de Incentivo às Indústrias na aquisição de produtos para utilização pela Administração Pública” concluiu.

O encontro contou ainda com a contribuição de Suely Lira, consultora do Sebrae nacional que debateu desafios e oportunidades da lei de liberdade econômica e dos consultores Rogério Bezerra e Dário Jofilly que debateram sobre inovações nas compras públicas.

Para Marcelo Macedo, da Unidade de Desenvolvimento ao Ambiente de Negócios do Sebrae-Ac, encontros como esse oportunizam novos conhecimentos, “é fundamental para o trabalho em rede e a simplificação da vida do empreendedor”, disse.

O Comprac – é o programa de compras Governamentais de incentivo às indústrias, regulamentado pela Lei Estadual N° 3889 de 22 de dezembro 2021, é o maior plano estatal de desenvolvimento regional, de fomento à geração de emprego e distribuição de renda do acre.