Mais de 11 mil usuários no Acre tem energia elétrica o Programa Luz Para Todos

Desde que assumiu a concessão de distribuição de energia no estado do Acre, em dezembro de 2018, a Energisa tem desempenhado um papel essencial no fornecimento de energia elétrica por meio do Programa Luz Para Todos (LPT): são mais de 11 mil ligações realizadas até o momento.

No âmbito do Programa Luz Para Todos, os clientes beneficiados não precisam realizar nenhum investimento financeiro. A Energisa assume a responsabilidade por todo o processo de instalação, incluindo postes, cabos, transformadores, sistema solar e o fornecimento do kit básico de energia elétrica.

No entanto, é essencial que o cliente atenda a alguns pré-requisitos, como possuir uma residência construída, residir no local, não ter acesso ao serviço público de energia elétrica e apresentar documentos de identificação que comprovem a titularidade da propriedade.

A concessionária tem como meta para o ano de 2024 o atendimento de quase 7 mil famílias, sendo mais de 4,6 mil famílias serão atendidas por sistemas fotovoltaicos e 2,2 mil através de rede convencional, conforme previsto no plano de universalização ao acesso de energia.

Dentre as últimas regiões contempladas com o Programa Luz Para Todos estão incluídas o Ramal da Piçarreira, em Rio Branco, Rio Jurupari em Feijó onde foram atendidos os Seringais Humaitá, Tracuá e Pacatuba e ainda a Comunidade 2 Portos, no Rio Humaitá, no município de Porto Walter.

O programa beneficia principalmente famílias que muitas vezes vivem em regiões de difícil acesso. “Nem sempre é fácil chegar a determinadas localidades, devido ao deslocamento até as regiões de difícil trafegabilidade, mas a equipe está comprometida em levar energia aos quatro cantos do Estado”, afirma a coordenadora de Universalização, Elizângela Sousa.

O Luz Para Todos é um programa do Governo Federal que tem objetivo de levar energia elétrica para áreas rurais que ainda não possuem acesso a esse serviço essencial.

Quem pode ser beneficiado?

Famílias de baixa renda inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, beneficiários de programas governamentais, assentamentos rurais, comunidades indígenas, territórios quilombolas e outras comunidades situadas em reservas extrativistas ou impactadas por empreendimentos de energia elétrica podem solicitar a inclusão no Programa Luz Para Todos. Além disso, escolas, postos de saúde e poços de água comunitários também são elegíveis. Os interessados podem realizar a solicitação em qualquer agência de atendimento da Energisa.