Fundação Elias Mansour convoca novos classificados em editais da Lei Paulo Gustavo

A Comissão Gestora de Instrumentos de Fomento e Incentivo à Cultura da Fundação de Cultura Elias Mansour (FEM) convoca novos classificados do resultado final dos projetos avaliados nos editais de Arte e Patrimônio e do Audiovisual da Lei Paulo Gustavo (LPG), além dos classificados no Prêmio de Fortalecimento da Cultura dos Povos Originários.

Após esgotar os recursos previstos nos editais da LPG, a FEM utilizou-se dos recursos de rendimentos do período em que o recurso estava aplicado, aguardando a publicação dos editais. Ao todo, serão aplicados mais de R$ 1 milhão na cadeia produtiva do Acre.

De acordo com a presidente da Comissão, Elane Cristine Almeida, o prazo para envio da documentação de habilitação para os convocados seguirá até o dia 7 de junho, por meio do e-mail: fem.habilitação@gmail.com.

“O não envio da documentação de habilitação no prazo e no e-mail indicado acarretará na inabilitação do proponente convocado”, explica Elane.