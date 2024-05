Gladson entrega novo aparelho de ressonância no Hospital do Juruá

Um marco importante para o Juruá contou com a presença do governador Gladson Cameli nesta quarta-feira, 29. Foi entregue ao Hospital Regional do Juruá, em Cruzeiro do Sul, um aparelho de ressonância magnética que vai agilizar e qualificar o atendimento aos moradores da região. Devem ser atendidos 300 pacientes por mês, agilizando o processo desse tipo de exame.

A entrega contou com a presença do secretário de Saúde, Pedro Pascoal, e também do deputado federal Zezinho Barbary. Foi com a destinação de emendas parlamentares, no valor de R$ 6.940.000, que o governo adquiriu o equipamento.

Para o governador Gladson Cameli esta é mais uma ação que reforça a união dos governos estadual e federal, para o benefício da comunidade. Uma gestão que prioriza a união dos poderes é o que defende o chefe do Executivo.

“Sempre digo que com união podemos realizar ações importantes em benefício da nossa população. Não poderia deixar de manifestar a minha gratidão à ex-deputada federal Jéssica Sales, que alocou uma emenda de quase R$ 4 milhões para que pudéssemos adquirir esse aparelho de ressonância magnética. Minha gratidão também ao nosso deputado federal Zezinho Barbary, que colocou uma outra emenda de quase R$ 3 milhões para que esse serviço possa ser prestado pelo Hospital Regional do Juruá com a execução do governo do Estado”, pontuou.

O governador também destacou que a aquisição do aparelho é um avanço no atendimento aos pacientes e humanização da Saúde: “A otimização das equipes, Estado, Município e Legislativo, tem proporcionado que a gente foque em ações desde a atenção básica até custos estaduais”.

O secretário de Saúde, Pedro Pascoal, disse que a entrega do aparelho é uma vitória para a região do Juruá.

“Estava no plano de governo e agora estamos entregando de fato. A partir de agora, quem precisava se deslocar até Rio Branco para fazer esse exame, não precisa mais. Nós sabemos que nossa demanda é inúmera. Temos até mesmo crianças que aguardam pela ressonância, por conta da investigação do autismo, e agora estamos agilizando e humanizando isso”, destacou o titular da pasta ao enfatizar que os atendimentos mensais podem chegar até 700.

O diretor técnico do Hospital do Juruá, Ozi Câmara, disse que o aparelho vai diminuir os gastos com o tratamento fora de domicílio, uma vez que a regional atende todas as cidades do Juruá.

“Com a ausência da ressonância no Juruá, muitos procedimentos não poderiam ser feitos aqui e gerava um número considerável de TFD. Então, esse tão esperado, tão sonhado exame de ressonância vai trazer uma tranquilidade para que o paciente consiga fazer um diagnóstico preciso e evite também um custo extra e um transtorno familiar em ter que se deslocar a outro local, a outra cidade”, reforçou.

O prefeito de Cruzeiro do Sul, Zequinha Lima, disse que esse é um marco para a história da cidade. Também disse que a parceria entre os poderes beneficia única e exclusivamente a população:

“Aqui a gente vê o carinho com que as coisas foram tratadas, a humanização do local. Isso dá ao paciente a segurança de que ele não vai ser só bem examinado, mas muito bem recebido na unidade para fazer o tratamento e o exame que ele achar necessário fazer. As parcerias que se faz com os parlamentares, governo do Estado e prefeitura fazem as pessoas ganharem saúde de qualidade”.

Também presente, o deputado estadual Zezinho Barbary mencionou que a bancada federal tem apoiado o governo do Estado e também a prefeitura.

“Fico feliz em poder contribuir dentro do nosso mandato com a grande conquista que é a implantação desse equipamento tão importante para a população de Cruzeiro do Sul. Fico muito feliz em poder colaborar por meio do nosso mandato”, finalizou.