Dançarino da Carreta Furacão é atropelado durante apresentação; veja vídeo

O personagem Goku, integrante do grupo do Carreta Furacão, foi atropelado por uma motocicleta nesse sábado (25), no município de Papagaios (MG). Ele acabou surpreendido por uma moto enquanto dançava com outros dois dançarinos.

Veja o momento do acidente:

⏯️ Goku da Carreta Furacão é atropelado durante apresentação em MG Dois integrantes da Carreta Furacão quase foram atingidos por uma moto em alta velocidade. Goku acabou sendo atropelado Leia: https://t.co/yqeakcerWd pic.twitter.com/VJVDuRr24D — Metrópoles (@Metropoles) May 28, 2024

O vídeo mostra o momento em que a Carreta Furacão está se apresentando na rua, quando uma moto em alta velocidade atropela o dançarino. Segundo o G1, a Polícia Militar de Minas Gerais informou que não houve registro da ocorrência e não soube informar se houve feridos.

Fonte: Metrópoles