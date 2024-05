Davi assume que gastou dinheiro de doações ao RS com viagens: ‘Eu não tinha condições’

O campeão do “Big Brother Brasil 24”, Davi Brito, revelou o verdadeiro destino do dinheiro que arrecadou para às vítimas das fortes chuvas e enchentes que tomaram conta do Rio Grande do Sul.

Ele pediu doações aos necessitados por meio de seu próprio pix, e acabou revelando, em entrevista ao O Globo, que gastou o dinheiro com passagens aéreas: “Inicialmente, pedi Pix para as pessoas porque realmente ainda não tinha condições financeiras de ir para o Rio Grande do Sul com os meus próprios meios”.

Porém, ele revelou que também fez doações aos necessitados: “Mas consegui uma boa arrecadação. Consegui ajudar muitas pessoas, fornecendo alimentação, água mineral e outros suprimentos necessários para que não passassem fome ou necessidade”, afirmou.

Ele continuou listando suas contribuições: “Distribuí colchões, alimentação, água mineral. Fizemos compras para ajudar as bases e unidades de saúde que estavam precisando”.

Veja: