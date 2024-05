Torre de babel familiar, onde um fala grego e o outro inglês

A POLÍTICA, assim como congrega, também, espalha. Na eleição municipal deste ano em Rio Branco, teremos um exemplo familiar. A vereadora Lene Petecão deixou o PSD para ser candidata à reeleição pelo União Brasil e apoiar o prefeito Tião Bocalom, o maior adversário político do irmão e senador Sérgio Petecão. Acontece ainda que, o PSD que ela abandonou, é comandado pelo irmão e senador Sérgio Petecão (PSD), que tem como meta principal desta eleição derrotar o prefeito Tião Bocalom, com quem rompeu politicamente, após ter sido um dos principais artífices da sua vitória na última eleição. Nesta Torre de Babel, teremos a vereadora Lene Petecão UB) falando grego e o irmão e senador Sérgio Petecão (PSD) falando inglês. Petecão apoiará os candidatos a vereadores do seu partido. E cada um no seu quadrado.

NITROGLICERINA PURA

O NOVO relatório da PF enviado ao STJ, que está circulando e viralizou na rede social, é uma nitroglicerina pura.

ERA O QUE SE FALAVA

NÃO se falava outra coisa ontem no meio político ao não ser neste novo relatório da PF ao STJ. Não teve outro assunto que não fosse esta pauta.

NADA CONTRA

NADA contra o prefeito Tião Bocalom (PL) colocar o Alysson Bestene (PP) como seu vice. Quem escolhe a noiva com quem vai casar é o noivo. Ponto.

MPE

COM um celular, hoje se faz um estrago político. O vídeo que se refere a um atendimento na área de Saúde para beneficiar uma candidata a vereadora, que está rodando; pode levar o MPE a entrar neste jogo.

FATO SACRAMENTADO

COM o anúncio de hoje da aliança PP-PL, oficialmente, está formada a primeira chapa para a disputa da prefeitura de Rio Branco: Tião Bocalom (PL) para prefeito e Alysson Bestene (PP) como seu vice. Quem vai dizer se aprova a chapa é o eleitor.

NADA DEFINIDO

OS candidatos Marcus Alexandre (MDB) e Emerson Jarude (NOVO), não definiram ainda os nomes de seus vices. Devem deixar para julho, próximo das convenções municipais.

PESQUISA FECHANDO

PESQUISA sobre a eleição para a prefeitura de Brasiléia sendo fechada na próxima segunda-feira, mas não será divulgada por ser de consumo interno de uma sigla e não estar registrada. Não brigo com pesquisa.

PSB CONFIRMA

O EX-DEPUTADO Jenilson Leite (PSB) confirmou ontem ao BLOG que o PSB colocou seu nome como apreciação para vice na chapa de Marcus Alexandre (MDB), mas que ainda não foi aberta a discussão.

NOME PERIGOSO

PELOS apoios que juntou em torno da sua candidatura a vereador de Rio Branco, pode se avaliar ser o nome do sindicalista Aiache, competitivo. O problema é estar na chapa da morte do PP, onde só tem cobra criada.

GRANDE BENEFICIADO

O PREFEITO de Epitaciolândia, Sérgio Lopes, mesmo não tendo feito política para capitalizar as ações municipais, pode se beneficiar na disputa da prefeitura por ter cinco candidatos na briga. Num colégio eleitoral pequeno, como Epitaciolândia, a pulverização dos votos ajuda quem está no poder. Isso em tese, mas quem decide é o eleitor.

VAGA DE VEREADOR

QUEM está buscando uma vaga de vereador em Epitaciolândia, pelo PDT, é o acadêmico de Medicina, Caleb Hassem; com apoios importantes.

ELEIÇÃO VIROU PLEBISCITO

POR ter apenas dois candidatos a prefeito, a eleição em Cruzeiro do Sul, segundo maior colégio eleitoral do estado, será transformada num plebiscito sobre quem aprova ou não a administração do prefeito Zequinha (PP). É que lá, só terá dois candidatos na disputa, o próprio Zequinha; e, pela oposição, a médica Jéssica Sales (MDB).

VAI EMBOLAR

PELOS números que vi, na eleição para prefeito de Xapuri, a coisa pode embolar. É o único município onde o PT entra com chance na disputa. Não será uma corrida fácil para os dois coronéis políticos do município, o deputado Manoel Moraes (PP) e o ex-deputado Antônio Pedro (UB).

VAI PEGAR FOGO

PODE anotar, para conferir na campanha que se aproxima: a disputa pela prefeitura de Sena Madureira, vai pegar fogo entre os grupos do prefeito Mazinho Serafim (PODEMOS) e do deputado federal Gerlen Diniz (PP). Ambos são inimigos viscerais

JABOTI NA FORQUILHA

TEM jabuti na forquilha. Como jabuti não sobe em árvore, alguém colocou.

MÁXIMA DAS MÁXIMAS

ESTA, é a frase mais lapidar do pacifista Mahatma Gandhi: “Olho por olho, e o mundo acabará cego”.

TORNEIRAS VÃO SECAR

OS especialistas sobre o Rio Acre estão prevendo uma das suas maiores secas para este ano. A se confirmar (tomara que não), quem vai sofrer é a população da capital com a falta de água. E não haverá muito o que fazer.

FRASE MARCANTE

“O fraco jamais perdoa: o perdão é uma das características do forte”. Mahatma Gandhi.