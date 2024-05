PF e Funai combatem extração ilegal de minérios na Terra Indígena Boca do Acre

A Polícia Federal, em ação conjunta com a FUNAI, cumpriu, na última quarta-feira (15/5), diligências no interior da Terra Indígena Boca do Acre, situada no município de Boca do Acre/AM. A foi realizada com o objetivo de reprimir a extração irregular de minérios e o cometimento de crimes ambientais.

Durante a ação, além das medidas de fiscalização, foram realizadas perícias técnicas no interior da Terra Indígena, com a utilização de drones e materiais de extração de solo, com o objetivo de qualificar e quantificar o dano ocasionado pelas ações irregulares dos causadores.

Uma empresa contratada pela Prefeitura de Boca do Acre/AM também foi alvo de diligências policiais, por também estar envolvida na retirada ilegal dos minérios da TI.

As investigações seguem em andamento e os responsáveis, se confirmadas as hipóteses criminais, poderão ser indiciados e responder pelos crimes de usurpação de bem da União e de lavra irregular de minério.