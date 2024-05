O procurador-geral de Justiça Danilo Lovisaro do Nascimento convocou mais três promotores de Justiça Substitutos, que foram aprovados no XIII Concurso para Promotor de Justiça Substituto do Ministério Público do Estado do Acre (MPAC). A convocação foi publicada na edição desta segunda-feira, 13, do Diário Eletrônico do MPAC.

Os candidatos convocados são Natalia de Castro Zacariotti, Luã Brito Barbosa e Leandro Leitão Noronha. Conforme o Ato PGJ N° 36/2024, os candidatos deverão apresentar, até o dia 7 de junho, os documentos e formulários que visem à habilitação para nomeação e posse.

Em julho do ano passado, o MPAC deu posse a 11 promotores de Justiça, aprovados no mesmo concurso, que já estão atuando nas comarcas do interior do estado.

O procurador-geral ressalta que a chegada dos novos membros vai contribuir para o aprimoramento da atuação do MPAC, especialmente nos municípios.

“Recentemente dois promotores de Justiça deixaram a carreira para atuar em outros estados e, em razão disso, há a necessidade de suprir imediatamente as vagas. É um compromisso institucional manter a qualidade dos serviços e a eficiência da atuação do MPAC, por isso, com a devida celeridade foi feita imediatamente a convocação de três novos integrantes”, disse.

A posse está marcada para o mês de julho, mês de aniversário do MPAC, em data a ser divulgada.

O XIII Concurso para Promotor de Justiça Substituto, executado pelo Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e Promoção de Eventos (Cebraspe), foi iniciado em janeiro de 2022, com a publicação do edital de abertura, e contou com a participação de 1.015 inscritos.