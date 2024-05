CRIMINALIDADE EM QUEDA as ações que puxam os índices de violência para baixo no Acre

O Departamento de Inteligência da Polícia Civil do Acre (PCAC) divulgou, na semana passada, um relatório favorável em relação ao índice de mortes violentas intencionais (MVI) ocorridas no mês de abril de 2024, trazendo boas notícias sobre a Segurança Pública do Estado. Os dados revelam uma queda notável no índice de homicídios e de acidentes de trânsito.

Comparando ao mês anterior, abril registrou uma redução significativa de 33,33% nos casos de homicídios. Essa diminuição é ainda mais expressiva quando se compara com o mesmo período do ano passado, com a capital do estado apresentando uma redução de 72,72% nos casos de homicídios.

Além disso, o relatório destaca que cerca de 50% dos homicídios registrados foram cometidos com arma de fogo, evidenciando a importância de uma política de controle de armas para o combate à violência.

As tentativas de homicídios também apresentaram uma queda de aproximadamente 10,53% entre abril e março deste ano, indicando um ambiente mais seguro para os cidadãos acreanos.

Em relação aos acidentes de trânsito, houve uma redução de 50% no número de mortes, com apenas seis casos registrados em abril, em comparação com os 12 casos ocorridos no mês anterior.

“Esses números refletem o compromisso do governo com a segurança pública e a dedicação de cada membro de nossas equipes. Fruto de um trabalho integrado, pautado na inteligência, na investigação rigorosa e na atuação preventiva”, observou o delegado-geral da Polícia Civil do Acre, Henrique Maciel.

Maciel ressalta ainda que, diariamente, são enfrentados desafios complexos, mas é exatamente em momentos como esse que se reafirma a importância do papel do Estado na sociedade, garantindo a segurança e a tranquilidade da população acreana.

Os dados apresentados no relatório foram compilados pelo Departamento de Inteligência da PCAC, por meio da Coordenação de Estatísticas e Análises de Dados.

É importante ressaltar que os dados estatísticos estão sujeitos a alterações à medida que as investigações criminais são concluídas, mas os números apresentados refletem uma tendência positiva na luta contra a violência e os acidentes no Acre.