O PRESIDENTE do PSDB, deputado Luiz Gonzaga, têm encontro marcado com o presidente nacional do partido, Marconi Perillo, dia 16, em Brasília, quando deverá ser fechada a tratativa para os tucanos terem candidato próprio para a prefeitura de Rio Branco. Gonzaga disse ontem ao BLOG que, no cenário do PP não ter candidato a prefeito, o PSDB fica liberado para trilhar caminho de ter um nome para a disputa da PMRB. “Temos dois nomes que podem ser lançados, o Minoru Kinpara e a Vanda Milani; mas quem tem se manifestado que aceita o desafio é a Vanda que, inclusive, deve estar presente na conversa com a direção nacional do PSDB”, destacou o presidente Luiz Gonzaga. Há uma determinação da nacional, segundo ele, que o partido tem de ter candidatos a prefeito nas capitais. Outras fontes tucanas com as quais o BLOG conversou, foram taxativas em dizer que não aceitam ser mais um puxadinho do Bocalom.

UM NOME RESPEITÁVEL

CASO se confirme a candidatura da ex-deputada federal Vanda Milani (PSDB) para prefeita da capital, os tucanos chegam no jogo com um nome político respeitável e com base eleitoral em Rio Branco.

MELHOR PARA OS VEREADORES

UMA CANDIDATURA própria de prefeito favorece a chapa de candidatos a vereador, que passará a contar com o chamado voto de legenda.

PERGUNTA DE INTERNAUTA

“Se o Alysson Bestene não foi aceito pelos eleitores nas pesquisas para prefeito de Rio Branco, o que vai somar de vice na chapa do Bocalom?”. Pergunta enviada por leitor do BLOG, que fica no ar para as respostas.

TEMPO PARA ANÁLISE

AS convenções municipais começam na segunda quinzena de julho. O MDB está certo em retardar a escolha do vice do Marcus Alexandre, porque muita coisa poderá ocorrer até lá.

DEPOIS DA PUBLICAÇÃO

UMA boa fonte do União Brasil revelou ao BLOG que o espaço só será aberto para o Alysson Bestene ser o vice do Bocalom; depois do presidente do diretório municipal Fábio Rueda (UB) ver publicadas no Diário Oficial as nomeações dos seus indicados para as duas pastas. Querem preto no branco. Esse negócio de conversa, não funciona.

BOCALOM REFORÇA

ONTEM, em conversa com a imprensa, o prefeito Tião Bocalom reforçou a exigência, ao confirmar que enquanto o PP não se resolver (dar duas secretarias ao grupo Márcio Bittar\ Fábio Rueda) o União Brasil continua com o direito de indicar o vice da sua chapa.

MELHOR ORIENTADO

O PREFEITO Tião Bocalom deveria ser melhor orientado (Se é que aceita orientação) antes de convocar uma coletiva de imprensa. Na coletiva de ontem, anunciou obras com término e início em 2025; quando não se sabe nem se o eleitor lhe dará a reeleição.

FALTA MANDAR LEVANTAR

ESSA discussão que está rolando sobre a montagem de chapa com a aliança entre PP e PL; é uma discussão em que o senador Márcio Bittar (União Brasil) e seu grupo entra com o tapa e o Gladson Cameli com a cara. Só falta agora pedir que o Cameli se levante da sua cadeira de governador e passe a chave para para o UB colocar alguém no seu lugar.

MUITO MAL

O GOVERNADOR Gladson, se queria ser aliado do prefeito Tião Bocalom não deveria ter dado aval para ele ser chutado do PP de forma humilhante, como foi o Boca. Mais humilhante ainda, é dar duas secretarias para indicar o vice do mesmo Bocalom. Todos os políticos que tentaram colocar o Gladson nas cordas foram pulverizados; sendo essa a primeira vez que o vejo aceitando ficar nas cordas no canto do ringue. Mas, o Gladson sempre costuma tirar uma carta de manga, no último segundo do jogo.

LEALDADE É ARTIGO RARO

TEM figura que se diz aliado do governador Gladson Cameli traçando planos para a eventualidade do seu afastamento do cargo, no julgamento de amanhã, no STJ. Lealdade é artigo raro na política. Paredes têm ouvidos.

DECIDE A VIDA POLÍTICA

O JULGAMENTO de amanhã do governador Gladson Cameli, no STJ, na operação Ptolomeu, pode ter três desfechos: A Denúncia da PGR ser aceita e ele se tornar Réu das acusações de ilegalidades que lhe são imputadas; a Denúncia da PGR ser rejeitada e o caso arquivado; ou ser afastado do cargo. Será um julgamento que decidirá a sua vida política.

SEM SENTIDO

CABEÇA de magistrado, é terra que ninguém conhece. Mas, na minha avaliação, não vejo sentido prático para o afastamento do governador Gladson Cameli do cargo; pela falta de fato novo e ele não ter criado obstáculos para as investigações da Operação Ptolomeu. E pararia o estado. Embora ele tenha falsos aliados que torcem para seu afastamento.

RAMAL É COM PREFEITO

NA última campanha, todos os prefeitos eleitos garantiram nos palanques, deixar os ramais dando tráfego o ano inteiro. E, conservar ramal é da competência dos municípios e não do estado; e tiveram mais de três anos para cumprir as promessas.

CHAPA PRONTA

CHAPA pronta para a disputa da prefeitura de Xapuri: Antônio Pedro para prefeito e Pastor Marcondes como vice. O anúncio da aliança vai acontecer no próximo dia 24.

ELEIÇÃO PLEBISCITÁRIA

A ELEIÇÃO para prefeitura de Rio Branco será para o prefeito Tião Bocalom um plebiscito sobre quem, aprova e não aprova a sua gestão.

FRASE MARCANTE

“Todo sapato novo um dia se torna chinelo velho”. Ditado chileno