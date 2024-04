Prefeitura de Porto Acre lança edital de concurso com 258 vagas

A Fundação de Apoio e Desenvolvimento ao Ensino, Pesquisa e Extensão Universitária no Acre – FUNDAPE, divulgou nesse domingo (21) o edital para Concurso Público de vagas efetivas para a Prefeitura Municipal de Porto Acre com 258 vagas mais cadastro de reserva para níveis fundamental, médio e superior, com remuneração de R$ 1.412,00 a R$ 9 mil. As inscrições estão abertas desta segunda-feira (22) até o dia 28 de abril.

De acordo com edital, algumas funções disponíveis no certame são para agente administrativo, técnico em tributos, vigia, auxiliar de serviços gerais, professor, mediador, monitor de transporte escolar, técnico administrativo, psicólogo educacional, nutricionista, técnico em enfermagem, dentre outros (veja o edital completo no link ).

O valor da taxa de inscrição é de R$ 60 para o nível fundamental, R$ 80 para o nível médio e R$ 120 para o nível superior.

O prazo de validade do concurso será de 2 anos, a contar da data de publicação do resultado final no Diário Oficial do Estado; prorrogável por igual período, a critério da Prefeitura Municipal de Porto Acre.

As inscrições podem ser feitas por meio do site da banca, FUNDAPE