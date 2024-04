Palmeiras imperiais são transplantadas da Avenida Getúlio Vargas

Três palmeiras imperiais foram transplantadas da avenida Getúlio Vargas, no centro da capital, para o Parque do Tucumã. O serviço foi feito com o acompanhamento técnico da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semeia) para garantir a preservação das espécies.

“Foi preciso muito cuidado ao realizar o transplantio por causa das raízes, que são a base da sua fixação. Preservá-las saudáveis e minimizar danos é essencial para garantir a sobrevivência da árvore e por esse motivo, durante o processo é preciso manusear as raízes com cuidado, evitando cortes e danos”, explicou o secretário da Semeia, Carlos Nasserala.

O complexo viário Rio Branco quando concluído, ficará entre as avenidas Getúlio Vargas e Ceará. A primeira etapa das obras foi iniciada com a demolição dos prédios por onde passará o viaduto, principal obra do complexo que visa desafogar o trânsito no centro da cidade.