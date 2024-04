Jogo universitário entre alunos de medicina termina em pancadaria no Acre

A final de um campeonato de futebol organizado por acadêmicos de medicina que estudam em uma faculdade boliviana localizada em Cobija, capital de Pando, terminou em pancadaria na noite desse domingo, 21, no ginásio de Esportes Wilson Pinheiro, na cidade de Epitaciolândia, interior do Acre. As informações são do portal local O Alto Acre.

Segundo testemunhas, cerca de 11 times participaram do campeonato organizado pelos próprios estudantes, como forma de que todos participassem para confraternização. Conforme relatos, a instituição de ensino não patrocinou o evento.

Tudo ia bem até a final entre dois times, até a vitória de um determinado grupo. Um vídeo mostra que, não satisfeito, um dos torcedores do time que perdeu não aceitou a derrota e iniciou uma confusão, que foi tomando proporções maiores.

Foi quando iniciou uma briga generalizada, envolvendo jogadores e torcedores de ambos os lados. Imagens feitas por populares publicadas em grupos de redes sociais mostra a confusão até que os ânimos se acalmassem.

Não foi informado se houve registro na delegacia do Município, ou feridos que necessitassem entrada no hospital. Também não se tem registro se a final houve campeão.

Veja as imagens: