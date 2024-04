Entenda o que é transplante de sobrancelha, procedimento feito por famosos

Ter sobrancelhas cheias, grossas e definidas é o desejo de muitas mulheres. Com esse objetivo, a esposa de Tammy Miranda, Andressa Ferreira Miranda, e outros famosos estão aderindo ao transplante de sobrancelha. Quer saber como funciona esse procedimento? AnaMaria te explica todos os detalhes, confira!

Nas redes sociais, Andressa mostrou o processo da mudança estética. Em vídeo publicado no Instagram, ela comparou o antes e depois do transplante e a evolução e recuperação pós-cirurgia. De acordo com a influenciadora digital, o resultado final do procedimento é esperado entre 4 a 6 meses.

Mas ela não é a única que já se submeteu ao transplante de sobrancelhas . Fora do Brasil, a técnica tem diversos adeptos como: Zac Efron, Megan Fox, Nicolas Cage, Bella Thorne, Joan Rivers, Lena Dunham, Tom Hardy e a cantora Iggy Azalea.

O QUE É O TRANSPLANTE DE SOBRANCELHAS?

De acordo com dados recentes da International Society of Hair Restoration Surgery (ISHRS) – Sociedade Internacional de Cirurgia de Restauração Capilar, em tradução livre – o transplante de sobrancelhas é a segunda cirurgia capilar mais buscada pelo público feminino , atrás apenas do transplante capilar, que representa 11% das cirurgias de restauração capilar realizadas mundialmente pelas mulheres.

Segundo o médico cirurgião e especialista capilar da Clínica Pineapple Hair Brasil, José Carlos Maruoka, o transplante de sobrancelhas é realizado em ambulatório com anestesia local.

A técnica mais utilizada é a FUE (Follicular Unit Extraction). “Ela consiste na retirada individual de folículos pilosos [parte da pele responsável pela produção e crescimento do pelo] da área doadora (geralmente a parte posterior do couro cabeludo), que é implantado na região das sobrancelhas”, explica o médico.

QUEM PODE FAZER

O transplante é indicado para as pessoas que apresentam falhas nas sobrancelhas. Isso pode ocorrer por diversos motivos, entre eles o especialista identifica algumas condições. Veja a seguir:

Alopecia areata, doença inflamatória que provoca a queda de cabelo;

Queimaduras;

Tricotilomania, distúrbio caracterizado pelo impulso de arrancar fios de cabelo recorrentemente, resultando em perda de cabelo;

Cicatrizes;

Envelhecimento;

Depilação excessiva.

PROCEDIMENTO

Com anestesia local, o transplante não é dolorido para o paciente. De acordo com o cirurgião, o custo do procedimento está sujeito a alguns fatores, mas, em média, o valor pode variar entre R$7.000 e R$12.000.

Como pós-operatório são esperados alguns efeitos colaterais. “Pode ocorrer um leve inchaço, vermelhidão, crostas de cicatrização. Porém, esses sintomas geralmente são leves e desaparecem em poucos dias, o paciente não terá que se preocupar com isso”, explica o especialista.

Quanto ao tempo de duração para o transplante de sobrancelha , ele varia de acordo com a quantidade de folículos que serão implantados, mas geralmente o procedimento leva entre 2 e 4 horas. “Já o resultado da cirurgia, se bem cuidada, durará por muitos e muitos anos”, finaliza o médico José Carlos Maruoka.