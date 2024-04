Esta é considerada a melhor fruta para para perder peso; veja qual

Ricas em vitaminas, minerais e antioxidantes, as frutas são indispensáveis para quem busca manter uma dieta saudável. Além de ser um grupo de alimentos nutritivos, também podem ser grandes aliadas daqueles que desejam perder peso.

As frutas são ricas em fibras, que ajudam a equilibrar os níveis de açúcar no sangue por retardar o processo de liberação de açúcar na corrente sanguínea, de acordo com os nutricionistas do site Eat This, Not That.

O nutriente também melhora o funcionamento do intestino, aumenta a sensação de saciedade e reduz a fome, o que ajuda no processo de emagrecimento.

Qual é a melhor fruta para perder peso?

Entre a variedade de opções, a melhor fruta para perder peso é a romã, diz o Eat This, Not That. O ideal é consumir a fruta em si, mas o suco de romã também traz inúmeros benefícios para a saúde.

Francesco Carta fotógrafo/Getty Images

Benefícios da romã

Promove a perda de gordura

Além das propriedades antioxidantes, pesquisas afirmam que a romã colabora na redução de gordura.

Para o estudo, utilizou-se o extrato de romã, uma fonte concentrada da fruta, mas outras formas de consumo também podem gerar benefícios.

Ainda são necessárias mais pesquisas para entender a função da romã na perda de gordura, mas, de acordo com o Eat This, Not That, os dados são suficientes para estimular a inclusão do alimento saudável nas refeições diárias.

Pouco calórica

A romã é pouco calórica e é uma ótima opção para lanches e refeições. É importante adicionar alimentos volumosos e pouco calóricos na dieta de emagrecimento, porque eles aumentam a saciedade e facilitam a perda de peso, afirma o Eat This, Not That.

Rica em fibras

Apesar da maior parte dos frutos serem ricos em fibras, a romã oferece uma das quantidades de fibras mais altas de todas as opções. Isso beneficia o organismo e a absorção dos nutrientes.

Mais que ser saboreada sozinha, a romã pode ser combinada a outros alimentos, como nozes, queijos e saladas, e proporcionar uma refeição equilibrada e nutritiva.

Fonte: Metrópoles