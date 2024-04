Adolescente pega carro da mãe e atropela grupo após briga em festa

Após uma briga, um adolescente atropelou um grupo de pessoas com o carro da mãe na madrugada de domingo, 14, na rua Boiacá, em Bento Ribeiro, na Zona Norte do Rio de Janeiro. O caso aconteceu em frente a uma casa de festas.

Adolescente pega carro da mãe e atropela grupo de pessoas após confusão pic.twitter.com/rcjhxMwgGk — Diario do Brasil Notícias (@diariobrasil_n) April 15, 2024

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram o momento do atropelamento. Nas imagens, é possível ver algumas pessoas reunidas no meio da rua e, de repente, o jovem passa em alta velocidade com o carro (assista acima).

Testemunhas relataram ao Bom Dia Rio, da TV Globo, que aconteceu uma confusão entre o adolescente e outras pessoas durante uma festa e todos os envolvidos foram colocados para fora do local. O jovem então teria ido em casa, pegado o carro da mãe e atropelado o grupo.

Quatro pessoas ficaram feridas. Conforme o jornal, uma das vítimas teve traumatismo craniano e lesão no pulmão e está internada no Hospital Getúlio Vargas, na Penha.

A Polícia Civil do Rio de Janeiro (PCERJ) informou ao Terra que o caso foi registrado no 30º DP (Marechal Hermes). O jovem, que é menor de idade, foi ouvido na unidade junto com sua responsável legal.

“Os agentes buscam imagens de câmeras de segurança da região e ouvirão vítimas e testemunhas. A investigação está em andamento”, informou a PCERJ.

