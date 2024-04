Vídeo: Médico é preso esfaqueando amante da esposa no meio da rua

Um médico, de 56 anos, foi preso em flagrante por tentativa de homicídio após esfaquear o amante de sua esposa, um jovem de 24 anos. O crime aconteceu na Avenida Planalto, próximo à Igreja São Bento, e foi registrado por populares em vídeos que circulam nas redes sociais.

Segundo informações da Brigada Militar, o médico teria flagrado a esposa dentro da caminhonete do casal com o jovem. Em um momento de fúria, ele partiu para cima do rival com uma faca, desferindo diversos golpes. O amante foi atingido no abdômen e nas costas, mas conseguiu se defender e escapar.

A esposa do médico também se envolveu na briga, tentando apartar os dois homens. Ela também ficou ferida levemente, mas sem gravidade. A Brigada Militar foi acionada e chegou ao local rapidamente, conseguindo conter o médico e deter o agressor.

O médico foi autuado em flagrante por tentativa de homicídio e encaminhado ao Presídio Regional de Bento Gonçalves. A esposa e o amante também foram levados à delegacia para prestarem depoimento. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil.

Veja o vídeo:

Fonte: Terra