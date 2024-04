Vídeo: 6 pessoas e um cachorro são resgatados de barco que afundou no Pará

Um barco naufragou neste sábado (6) em Abaetetuba, no interior do Pará.

O que aconteceu

Seis pessoas e um cachorro estavam a bordo da embarcação de médio porte. De acordo com a prefeitura de Abaetetuba, o barco transportava cabos de vassouras.

Vídeo:

A embarcação ia em direção a Belém. Ainda segundo a prefeitura, o barco, com nome de “Proteção de Deus”, saiu do município de Anajás, na Ilha de Marajó, e naufragou no fim da tarde deste sábado, próximo à Ilha do Capim, no Rio Tocantins.

Todos os passageiros, incluindo o cachorro, foram resgatados sem ferimentos. Os tripulantes foram socorridos primeiramente por outras embarcações próximas e, depois, foram atendidos pelo Corpo de Bombeiros e pela Secretaria de Assistência Social da cidade, que disponibilizou atendimento psicológico, alimentação e hospedagem.

A Marinha vai apurar o caso. A Capitania dos Portos da Amazônia Oriental, que atua na região, ficou responsável por coletar os depoimentos dos passageiros e abrir inquérito para definir a causa do acidente.

Fonte: UOL