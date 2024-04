Vídeo: viatura de PM capota durante perseguição a bandidos

Uma viatura da Polícia Militar capotou na manhã desta sexta-feira (5/4) durante uma perseguição registrada perto do Canal 4 de Santos, no litoral sul de São Paulo.

Pelas imagens obtidas através de uma câmera de segurança (vídeo abaixo), é possível ver que os agentes escoltavam um veículo cinza, supostamente roubado. Ninguém se feriu no acidente. Apesar do ocorrido com os policiais, os suspeitos foram detidos logo depois.

Segundo a TV Tribuna, o acidente aconteceu no cruzamento da Avenida Siqueira Campos com a Bartolomeu de Gusmão, por volta das 8h30. A ação aconteceu quando os policiais abordaram um carro cinza que supostamente era roubado. Ao perceber a aproximação dos agentes, os suspeitos saíram do veículo e fugiram a pé.

Os policiais militares reagiram rápido para entrar na viatura mas, ao realizar uma curva para a direita, acertaram outro carro preto e capotaram na sequência.

Ainda de acordo com a reportagem, apesar do acidente, os suspeitos foram detidos por outra equipe da PM que estava na região. Os dois homens foram levados ao 7º Distrito Policial (DP) de Santos, onde o caso está sendo investigado.

Câmeras flagram viatura da PM capotando após bater em carro durante perseguição em Santos: https://t.co/LMuR9y599g pic.twitter.com/tEw3ZCwhEn — Jornal A Tribuna (@atribunasantos) April 5, 2024

