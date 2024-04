Flatulência é um dos efeitos colaterais de fumar vape; veja outros 10

A Agência Regulatória de Medicamentos e Produtos de Saúde do Reino Unido registrou 1.009 reações ao uso de cigarros eletrônicos, segundo revelou o jornal Daily Mail. Um dos sintomas é a flatulência.

Mas a lista é longa e aponta problemas piores, que vão de dores de cabeça a derrames. De acordo com o levantamento, as reações mais comuns são:

Tosse Dispneia (falta de ar) Dor na orofaringe Dor no peito Dor de garganta Náusea Desconforto no peito Dor de cabeça Tontura Chiado no peito Especialistas apontam que, apesar de ainda não haver estudos a longo prazo sobre o impacto dos cigarros eletrônicos no corpo, já é possível saber que os vapes podem danificar os pulmões, vias aéreas e passagens de sangue.

Uma pesquisa, apresentada em um encontro do American College of Cardiology, aponta que pessoas que usaram cigarros eletrônicos em algum momento têm 19% mais probabilidade de desenvolver insuficiência cardíaca em comparação com pessoas que nunca usaram os vapes.

O principal autor do estudo, Dr. Yakubu Bene-Alhasan reforçou a preocupação com o uso dos cigarros eletrônicos, segundo um comunicado da American College of Cardiology.

“Mais e mais estudos estão ligando os cigarros eletrônicos a efeitos nocivos e descobrindo que eles podem não ser tão seguros quanto se pensava anteriormente (…) A diferença que vimos foi substancial. Vale a pena considerar as consequências para a sua saúde, principalmente no que diz respeito à saúde do coração”, afirmou.

Os resultados estão alinhados com um estudo da Sociedade Brasileira de Cardiologia (SBC), que aponta o consumo regular de cigarros eletrônicos como um elemento que aumenta 1,79 vezes a possibilidade de infarto.

Apesar de a venda dos produtos ser proibida pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), no Brasil, é comum encontrar exemplares dos cigarros para vender. Especialistas defendem medidas mais rígidas em relação ao uso e a comercialização dos produtos.

Fonte: Terra