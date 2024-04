Alan Rick garante R$ 14 milhões em emendas para atendimento de autistas

Nesta terça-feira, 2, em evento em alusão ao Dia Mundial de Conscientização sobre o Autismo, no Via Verde Shopping, o senador Alan Rick anunciou R$ 14 milhões em emendas para atendimento de autistas na capital e no interior. O montante estará disponível para as secretarias do estado e municípios realizarem os investimentos necessários de modo que garantam, principalmente, terapias especializadas em todo o estado e a realização de exames complementares.

“Nós já temos fortalecido o trabalho na capital e a prioridade agora é levar essa oferta das terapias para o interior, para mais perto das famílias que não moram na capital. Abracei a causa dos autistas e das pessoas com deficiência e estamos trabalhando para atender às necessidades dessas pessoas e de suas famílias. Estaremos desenvolvendo muitas ações este ano, se Deus quiser. Estou pedindo agilidade das secretarias para a execução desses recursos porque as nossas crianças não podem esperar. A gente sabe que quanto mais cedo elas tiverem acesso ao diagnóstico, as terapias, melhor elas se desenvolverão” – destacou o senador.

Além do investimento em terapias e exames, Alan Rick destacou outras ações, como, a entrega da van adaptada para o Centro Especializado em Reabilitação (CER III) fazer o transporte dos pacientes e acompanhantes, os recursos enviados para o custeio do funcionamento do CER III no terceiro turno, a reforma da APAE Cruzeiro do Sul que passará a realizar atendimentos de psicomotricidade para crianças autistas do Juruá, o apoio à Associação de Pais e Amigos de Pessoas com Autismo de Cruzeiro do Sul (APAA), à Associação Família Azul de Senador Guiomard (ASFAG), o envio de recursos para o Centro de Tratamento de Integração Social (CENTRIN) de Tarauacá, a garantia de atendimento de médicos especialistas através da Telemedicina, e a aprovação do fim do prazo de validade de laudos de autismo e deficiências permanentes.

Durante a atividade, o senador ainda entregou colares de identificação para as crianças autistas que estavam no Espaço Cultural da Calma, montado pela Fundação Elias Mansour, no shopping.

Késia, mãe da Ana, de 5 anos, que recebeu o colar agradeceu e falou da importância dessa ação.”Ela ainda não tinha e isso conta muito pra gente. Principalmente nos supermercados, em lugares públicos porque nem sempre é fácil, né? A gente não tem controle das emoções dos nossos filhos, então, com a identificação vai ser mais fácil para as pessoas entenderem.” – pontuou.

Eloilma Lima, psicopedagoga e coordenadora do Espaço Cultural da Calma, Eloilma Lima, enalteceu o compromisso que o senador Alan Rick tem demonstrado com a causa autista. “É importante ter o apoio do legislativo para criar e implementar políticas sociais. O senador Alan Rick tem sido um grande parceiro nesse sentido, investindo recursos significativos para fortalecer as políticas em prol das pessoas com autismo e tirá-las da invisibilidade social. O objetivo não é apenas garantir direitos legais, mas também promover a inclusão dessas pessoas na sociedade.” – disse.

Também participaram, a fundadora do Instituto Águia Azul, Sara Souza, o vereador Ismael Machado e o presidente da Fundação Elias Mansour, Minoru Kimpara.