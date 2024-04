Contrariando expectativas, PP relança candidatura de Alysson a prefeito

Nem o prefeito Tião Bocalom (PL) nem Marcus Alexandre (MDB) serão as escolhas do governo no primeiro turno das eleições para prefeito em Rio Branco. A decisão é apoiar Alysson Bestene, conforme decidido pela Executiva Municipal do partido durante uma reunião realizada ontem à noite. Aqueles que desejavam que Alysson entrasse em uma das chapas como vice foram derrotados. O governador Gladson Cameli indicou o secretário Alysson como seu pré-candidato após um grupo dentro do governo e do PP lançar seu nome, indo contra a noção inicial de que a deputada federal e ex-prefeita Socorro Neri seria a candidata que o PROGRESSISTA apresentaria para disputar a eleição. Sabiamente, Neri já aderiu à causa de Alysson e não deseja mais um recuo do partido nesta primeira rodada de votações.

“Por que todo político ou agente público flagrado em uma mentira se faz logo de vítima”? (Do professor de Ciências Políticas, José Macunaíma, durante entrevista na CNN).

. Debandadas do PDT em Rio Branco (Luiz Tchê); do PSD em Epitaciolândia (Petecão) e do PP em Brasiléia (ex-prefeito Deda)

. Como já disse anteriormente, faz parte da movimentação política com vistas às eleições deste ano.

. “Os incomodados que se mudem” ou “Já vão tarde”!

. Argumentam os que ficam ou os que acabaram de chegar!

. A chapa de vereadores do PP tem cerca de seis ou sete vereadores, além de lideranças de peso que entraram no partido recentemente…

. Lembra o velho Partido Ecológico Nacional, o PEN, de vida curta igual à luz de vagalume.

. O PL, de Jair Bolsonaro/Bittar e Bocalom tem também uma chapa muito competitiva!

. Não esquecendo do MDB de Marcus Alexandre com uma chapa também muito forte, aliás fortíssima!

. Entrou água no projeto tucano de filiar a ex-deputada federal Vanda Milani para ser indicada vice de Marcus Alexandre.

. Na verdade, Vanda Milani tem capacidade de ser pré-candidata a prefeita; candidata e prefeita…

. Faria um bom estrago no roçado político dos marmanjos e reerguer o PSDB, que depois da saída do major Rocha e da Mara, está fraquinho que nem caldo de piaba.

. Com mandato mesmo no ninho tucano só o presidente da Aleac, deputado Luís Gonzaga.

. Com a Dra. Vanda, a menos teríamos uma mulher na disputa!

. Professor Macunaíma, o senhor é a favor ou contra a cassação de Sérgio Moro?

. Sou pela aplicação da lei e nem no Paraná eu moro, também não gosto de frio

. “Quer dizer que um cristão não pode (se não for abstêmio como o Macunaíma), tomar uma ou duas taças de vinho em um restaurante em Brasília que é pecado”?

. Quanta hipocrisia!

. “O Apóstolo Paulo exortava aos de Corinto que uns comiam a ceia toda deixando outros com fome; e que irmãos bebiam, ficavam bêbados e deixavam ou demais sem um gole de vinho se quer; não discernindo o corpo de Cristo (a igreja)

. E que…

. Cala essa boca, Macunaíma! O tema aqui é política e não religião…

. “Eu pensei que fosse tudo a mesma coisa … hoje em dia”.

. Parece, mas não é!

. “E o Ney Amorim, cadê ele”?

. Sei lá do Ney, rapaz!

. “Já foste visitar o quarto que o Bolsonaro dormiu na casa do Márcio Bittar”?

. Tchau, Macunaíma!

. Hoje ele tá que tá!

. Bom dia!