Vídeo: Cobra peçonhenta é encontrada dentro de ônibus escolar

Uma cobra peçonhenta foi encontrada em um ônibus escolar momentos antes dos alunos entrarem, na tarde de ontem em Chapecó (SC).

O que aconteceu

A serpente da espécie cobra-verde (Philodryas olfersii) estava escondida no painel do veículo. O caso ocorreu em frente a uma escola na rua Nereu Ramos, no bairro Seminário.

O motorista aguardava os estudantes com o ônibus parado em via pública. Ele não soube informar ao Corpo de Bombeiros de Santa Catarina como o animal pode ter entrado.

A cobra foi solta em uma mata, longe de casas, informou os bombeiros. Segundo a UEL (Universidade Estadual de Londrina), acidentes envolvendo essa espécie são frequentes e com grande potencial de gravidade.

O veneno pode causar necrose e hemorragias. Após a picada, uma observação clínica por pelo menos 24 horas é necessária. A cobra-verde está distribuída na América do Sul, e no Brasil é encontrada desde o Amazonas até o Rio Grande do Sul.

