Rodrigo Faro se transforma em Silvio Santos em trailer de filme sobre o dono do SBT; veja

Rodrigo Faro apareceu nesta terça-feira (02) com a caracterização completa de Silvio Santos na primeira divulgação do filme biográfico “Silvio”, sobre o chefão do SBT. Veja abaixo.

O longa vai mostrar passagens da vida de Silvio Santos a partir do sequestro que mobilizou o Brasil, em 2001. Além disso, a história promete revelar segredos e curiosidades que nunca foram expostas na TV brasileira sobre o apresentador e empresário,

O foco da história são as sete horas em que Silvio foi mantido refém em sua própria casa, no Morumbi, bairro nobre de São Paulo. O caso aconteceu em 30 de agosto de 2001, dois dias após sua filha Patrícia Abravanel ser liberta de seu próprio sequestro — um caso que teve repercussão nacional. O apresentador foi feito de refém em sua casa por um dos bandidos do crime anterior.

Enquanto Faro estava com 48 anos durante as filmagens (realizadas em 2022), Sílvio Santos tinha 71 quando o crime aconteceu. Por isso o ator teve que passar por uma transformação, com maquiagem especial de envelhecimento e prótese capilar.

No teaser, Sílvio (Faro) aparece saudoso na sala de casa, enquanto observa uma fotografia de Manuel da Nóbrega, humorista que lhe deu uma de suas grandes oportunidades profissionais. “Um baú também guarda muitos segredos”, antecipa o vídeo e o pôster de divulgação.

Mais detalhes

Rodrigo Faro voltou a atuar após 16 anos para viver o papel de Sílvio Santos. Ele conciliou seu trabalho na Record TV com os 40 dias de filmagens, que incluíram mais de três horas diárias de caracterização nos bastidores.

“Ele sempre foi e é uma referência de comunicador para mim. Quando eu era pequeno e ia ao SBT fazer alguma participação no programa dele, ficava escondido na plateia, o vendo apresentar, e projetava que um dia eu pudesse estar no palco assim como ele, sendo um apresentador, um comunicador”, disse Faro em comunicado enviado à imprensa.

“Depois que virei apresentador, tive a oportunidade de encontrar com o Silvio no palco de seu programa para receber por algumas vezes o Troféu Imprensa, e eu sempre tive a vontade de fazer alguma homenagem a ele. E agora estou tendo a oportunidade de fazer isso em vida – um filme sobre Silvio Santos para o Brasil”.

O filme “Silvio” é dirigido por Marcelo Antunez (“Rodeio Rock”), com produção da Moonshot Pictures, Maristela Filmes, FJ Produções, DIS Group, coprodução da Paramount Pictures e distribuição da Imagem Filmes.

O elenco ainda conta com Johnnas Oliva (“Haja Coração”), Vinícius Ricci (“9mm: São Paulo”), Polliana Aleixo (“A Sogra Perfeita”), Adriana Lodoño (“Serras Azuis”), Ana Paula Lopez (“Psi”), Marjorie Gerardi (“Gênesis”), Duda Mamberti (“Flor do Caribe”), Paulo Gorgulho (“Amor Perfeito”) e outros.

“Silvio” estreia nos cinemas brasileiros em 5 de setembro de 2024.

Fonte: Terra