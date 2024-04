Vídeo: homem cai em cratera que se abriu na calçada; veja

Um homem que andava por uma calçada em Cachoeiro do Itapemirim (ES), cidade que fica a cerca de 133 quilômetros da capital do estado, caiu em uma cratera que se abriu no pavimento durante a manhã desta segunda-feira, 1º. As imagens do incidente viralizaram nas redes sociais. As informações são do Jornal Hoje, da TV Globo.

Confira as imagens:

Nas imagens, é possível ver o momento em que o homem, identificado como Eurípedes Fernandes, um médico ortopedista, está andando tranquilamente pela calçada. Em instantes, uma cratera se abre no pavimento e derruba o sujeito. O muro de uma propriedade ao lado do pavimento ainda cai sobre o buraco.

A vítima ficou ferida e foi hospitalizada. O ortopedista sofreu uma fratura no fêmur e um trauma no tórax. Apesar do susto, o sujeito está consciente.

De acordo com a Prefeitura de Cachoeiro do Itapemirim, a Defesa Civil isolou a calçada e acionou a concessionária de água e esgoto para reparar e investigar o que teria causado a quebra da calçada.

