Apresentadora cai em pegadinha ao vivo feita por colega de programa; veja

Apresentadora de canal inglês quase cai no choro ao ser vítima de armação no estúdio Foto: Reprodução

Mesmo previsível, a pegadinha do Dia da Mentira ainda faz muitas vítimas. Este ano, uma delas foi Alison Hammond, apresentadora do programa ‘This Morning’, do canal britânico TVI.

Ela entrevistava ao vivo a dona de um suposto vaso raro comprado por uma mixaria e que, na verdade, valeria quase R$ 200 mil, quando seu colega de atração esbarrou na peça.

A queda reduziu a tal antiguidade a vários pedaços. A convidada ficou horrorizada. Em choque, Alison tentou oferecer consolo. “Sinto muito, sinto muito”, disse, ao mesmo tempo em que lançava olhar de reprovação ao companheiro de trabalho.

Um desavisado acreditaria na encenação. Até que o outro apresentador começou a pular eufórico, revelando ser uma pegadinha. “Não tem graça! Eu ia começar a chorar”, reagiu Alison.

Abaixo, assista ao trecho.

Fonte: Terra