Com investimentos de R$ 190 milhões, Prefeitura inicia Programa Asfalta Rio Branco

Ocorreu na manhã desta segunda-feira (1º), o lançamento oficial do Programa Asfalta Rio Branco, ação do poder público municipal que tem por objetivo pavimentar e recapear ruas em todas as regionais da capital acreana.

Com previsão de investimento na ordem de R$ 190 milhões na recuperação de mais de duas mil ruas em Rio Branco, 10 empresas privadas, além da Empresa Municipal de Urbanização (Emurb), realizarão trabalho simultâneo de: tapa-buracos, pavimentação, recapeamento, sob fiscalização da Secretaria de Infraestrutura (Seinfra), do município.

“O Asfalta Rio Branco é o maior programa de pavimentação da história da nossa capital. Serão R$ 190 milhões investidos para revitalizar ruas e avenidas da nossa cidade. O nosso compromisso é melhorar a infraestrutura das nossas vias, atingir todos os bairros, fazendo o máximo que puder. Não vou dizer que vamos resolver 100% do problema, Rio Branco precisaria de quase R$ 1 bilhão para isso, mas vamos conseguir recuperar boa parte das ruas, sim. Serão 100 km de recapeamento nas avenidas principais, nunca foi feita uma ação de recapeamento como a que nós vamos fazer, isso, fora o tapa-buracos em todos os bairros”, garantiu o prefeito, enfatizando ainda que R$ 50 milhões do valor investido será de recursos próprios, outros R$ 140 milhões são de empréstimos, faltando apenas a aprovação da Secretaria do Tesouro Nacional para a liberação junto ao Banco do Brasil.

O secretário de Infraestrutura, Cid Ferreira, reforçou que todas as regionais de Rio Branco receberão obras do Asfalta Rio Branco, onde pelo menos 4 mil ruas deverão ser pavimentadas com o programa. Ferreira lembrou ainda que as prioridades de cada regional foram definidas pelos próprios moradores.

“O prefeito vai nas regionais onde serão emitidas duas ordens de serviço por dia. O prefeito estará assinando a ordem de serviço lá da regional Belo Jardim, nesta terça-feira (02), depois da regional Calafate, e assim sucessivamente até sexta-feira. São dez regionais. É a expectativa da população e é a retribuição da confiança na gestão. Já fizemos, através do Recupera Rio Branco mais de 2 mil ruas e agora vamos fazer o restante. Ano passado fizemos aquelas ruas que nem existiam, ruas que estavam fechadas, que nem se imaginava que a prefeitura um dia chegaria lá, ruas que o prefeito não prometeu e chegamos lá. E agora, sob demanda nas ruas de todas as audiências que foram feitas, nas ruas das regionais, onde houve a escolha, escolha essa feita por parte dos líderes desses bairros e aí vamos lá, sob demanda, atender todo esse trabalho”, comentou Ferreira.