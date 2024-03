Gerlen Diniz promove lançamento de pré-candidatura em Sena Madureira

O deputado federal Gerlen Diniz (Progressista) vai anunciar na próxima semana, de forma oficial, sua pré-candidatura à prefeitura de Sena Madureira.

O parlamentar marcou o anúncio para a sexta-feira, dia 5 de abril, e destacou que o evento deve contar com a presença do governador Gladson Cameli, presidente da executiva do partido, a vice-governadora, Mailza de Assis, Roberto Duarte, deputado federal pelo Republicados e o senador Alan Rick (União Brasil).

A candidatura de Diniz confirma que o “embate” eleitoral em Sena Madureira será entre os grupos políticos liderados pelo deputado federal e pelo grupo do atual prefeito, Mazinho Serafim, que lançou neste mês de março, o vereador Alípio Gomes como seu pré-candidato.

Mazinho e Gerlen são declaradamente inimigos políticos na região do Iaco, chegando a rivalidade descambar para ataques pessoais em diversas oportunidades.