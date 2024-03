Vereador João Marcos destaca inauguração de quadra no Trancredo Neves

O vereador João Marcos Luz (PL) pontuou na sessão de terça-feira, 26, na Câmara Municipal de Rio Branco, sobre à construção da quadra no Bairro Tancredo Neves. Ele anunciou que a quadra sintética, cuja emenda parlamentar foi solicitada em 2019, já está pronta há mais de 20 dias e está aguardando a inauguração.

“O fato é que agora esta quadra está pronta tem mais de 20 dias e, na verdade, já era para ter sido inaugurada, porém, veio a alagação, e hoje mesmo eu falei com o assessor Frank Lima e já está sendo providenciado a inauguração”, declarou o vereador.

Luz também declarou que a inauguração contará com a presença do prefeito Tião Bocalom, que aproveitará para anunciar a ordem de serviço para a construção de uma praça na região.

“Então nós queremos que esse espaço seja um espaço familiar, um espaço de alimentação e um espaço também de entretenimento para as crianças.” comentou.

Além disso, o vereador mencionou que diversas ruas da região serão beneficiadas com o asfaltamento, atendendo a uma antiga demanda dos moradores, e finalizou rebatendo críticas feitas pelo ex-governador em relação à atual situação do estado.

“O acre não está de luto, pelo contrário o acre está é livre, está sorrindo, está em paz, então aquele clima pesado não existe mais, hoje existe uma satisfação, uma tranquilidade, apesar de que tem muitos problemas a serem resolvidos”, finalizou.